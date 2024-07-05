Вибухи в Росії та мирний план Трампа — ефір День.LIVE

Гостями студії День.LIVE стали військовий оглядач, майор запасу, учасник російсько-української війни Олексій Гетьман, економічний експерт Юрій Гаврилечко та старший економіст Ukraine Economic Outlook Михайло Кухар. Зокрема, вони обговорять вибухи в Росії та мирний план кандидата в президенти Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа.

Подивитися ефір можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ефір День.LIVE

Гості прокоментують інформацію, що нібито основна маса дронів, які виготовляє держава, йде на кордон для зйомки "ухилянтів.

Також вони обговорять удари по російських НПЗ, примусову евакуацію в Торецьку та нові законопроєкти про "економічне бронювання" працівників за 20 400 грн.

Нагадаємо, очільник Міністерства цифрових трансформацій Михайло Федоров заявив, що Україна зможе закуповувати дрони свого виробництва через закритий функціонал Prozorro. Уряд ухвалив відповідну постанову.

Також у місті Приморсько-Ахтарськ Краснодарського краю Росії в ніч проти 5 липня сталася атака ударних безпілотників. Внаслідок обстрілу нібито постраждали шість людей та зруйнований будинок.