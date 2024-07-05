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Вибухи в Росії та мирний план Трампа — ефір День.LIVE

Вибухи в Росії та мирний план Трампа — ефір День.LIVE

05 липня 2024 р. 13:00

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13:24 Напад на ТЦК у Ворохті — Тука заявив про необхідність покарання

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13:00 Вибухи в Росії та мирний план Трампа — ефір День.LIVE

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10:58 Екскомандир Айдару Дикий заявив про погрози йому та його родині

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07:45 Бої за Чаcів Яр та візит Орбана до Москви — ефір Ранок.LIVE

4 липня 2024
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23:54 Дикий назвав оптимальний вік для українського бійця

Text

21:54 ЗСУ утримують фронт, незважаючи на семиразову перевагу ворога, — Дикий

Text

21:46 Політик назвав причину масового закриття ФОПів в Україні

Text

21:40 Виїзд за кордон родичів столичних чиновників та протест у Ворохті — головні новини 4 липня

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21:02 Під час параду в США українка показала 12 прапорів, які створив військовополонений-азовець

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Гостями студії День.LIVE стали військовий оглядач, майор запасу, учасник російсько-української війни Олексій Гетьман, економічний експерт Юрій Гаврилечко та старший економіст Ukraine Economic Outlook Михайло Кухар. Зокрема, вони обговорять вибухи в Росії та мирний план кандидата в президенти Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа.

Подивитися ефір можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ефір День.LIVE

Гості прокоментують інформацію, що нібито основна маса дронів, які виготовляє держава, йде на кордон для зйомки "ухилянтів.

Також вони обговорять удари по російських НПЗ, примусову евакуацію в Торецьку та нові законопроєкти про "економічне бронювання" працівників за 20 400 грн.

Нагадаємо, очільник Міністерства цифрових трансформацій Михайло Федоров заявив, що Україна зможе закуповувати дрони свого виробництва через закритий функціонал Prozorro. Уряд ухвалив відповідну постанову.

Також у місті Приморсько-Ахтарськ Краснодарського краю Росії в ніч проти 5 липня сталася атака ударних безпілотників. Внаслідок обстрілу нібито постраждали шість людей та зруйнований будинок.

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13:35 Німеччина передала Україні третій ЗРК Patriot

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:34 Магнітні бурі 5 липня — чого очікувати метеозалежним від сонячної активності

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