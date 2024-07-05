Взрывы в России и мирный план Трампа — эфир День.LIVE

Гостями студии День.LIVE стали военный обозреватель, майор запаса, участник российско-украинской войны Алексей Гетьман, экономический эксперт Юрий Гаврилечко и старший экономист Ukraine Economic Outlook Михаил Кухар. Они обсудят взрывы в России и мирный план кандидата в президенты Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа.

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Эфир День.LIVE

Гости прокомментируют информацию, что якобы основная масса дронов, которые производит государство, идет на границу для съемки "уклонистов".

Также они обсудят удары по российским НПЗ, принудительную эвакуацию в Торецке и новые законопроекты об "экономическом бронировании" работников за 20 400 грн.

Напомним, глава Министерства цифровых трансформаций Михаил Федоров заявил, что Украина сможет закупать дроны своего производства через закрытый функционал Prozorro. Правительство приняло соответствующее постановление.

Также в городе Приморско-Ахтарск Краснодарского края России в ночь на 5 июля произошла атака ударных беспилотников. В результате обстрела якобы пострадали шесть человек и разрушенный дом.