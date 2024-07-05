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Взрывы в России и мирный план Трампа — эфир День.LIVE

Взрывы в России и мирный план Трампа — эфир День.LIVE

5 июля 2024 г. 13:00

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13:24 Нападение на ТЦК в Ворохте — Тука заявил о необходимости наказания

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13:00 Взрывы в России и мирный план Трампа — эфир День.LIVE

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10:58 Экс-командир Айдара Дикий заявил об угрозах ему и его семье

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07:45 Бои за Часов Яр и визит Орбана в Москву — эфир Ранок.LIVE

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23:54 Дикий назвал оптимальный возраст для украинского бойца

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21:46 Политик назвал причину массового закрытия ФЛП в Украине

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21:40 Выезд за границу родственников столичных чиновников и протест в Ворохте — главные новости 4 июля

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21:02 Во время парада в США украинка показала 12 флагов, созданных военнопленным-азовцем

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20:32 Как украинцы отмечают День независимости в США — репортаж Новини.LIVE

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18:00Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым в Украине безбарьерным — детали

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13:24 Нападение на ТЦК в Ворохте — Тука заявил о необходимости наказания

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13:00 Взрывы в России и мирный план Трампа — эфир День.LIVE

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10:58 Экс-командир Айдара Дикий заявил об угрозах ему и его семье

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07:45 Бои за Часов Яр и визит Орбана в Москву — эфир Ранок.LIVE

4 июля 2024
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23:54 Дикий назвал оптимальный возраст для украинского бойца

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21:54 ВСУ удерживают фронт, несмотря на семикратное преимущество врага, — Дикий

Text

21:46 Политик назвал причину массового закрытия ФЛП в Украине

Text

21:40 Выезд за границу родственников столичных чиновников и протест в Ворохте — главные новости 4 июля

Text

21:02 Во время парада в США украинка показала 12 флагов, созданных военнопленным-азовцем

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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20:32 Как украинцы отмечают День независимости в США — репортаж Новини.LIVE

Гостями студии День.LIVE стали военный обозреватель, майор запаса, участник российско-украинской войны Алексей Гетьман, экономический эксперт Юрий Гаврилечко и старший экономист Ukraine Economic Outlook Михаил Кухар. Они обсудят взрывы в России и мирный план кандидата в президенты Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа.

Посмотреть эфир можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Эфир День.LIVE 

Гости прокомментируют информацию, что якобы основная масса дронов, которые производит государство, идет на границу для съемки "уклонистов".

Также они обсудят удары по российским НПЗ, принудительную эвакуацию в Торецке и новые законопроекты об "экономическом бронировании" работников за 20 400 грн.

Напомним, глава Министерства цифровых трансформаций Михаил Федоров заявил, что Украина сможет закупать дроны своего производства через закрытый функционал Prozorro. Правительство приняло соответствующее постановление.

Также в городе Приморско-Ахтарск Краснодарского края России в ночь на 5 июля произошла атака ударных беспилотников. В результате обстрела якобы пострадали шесть человек и разрушенный дом.

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13:38 За минувшую ночь защитники сбили 32 "шахеда" — президент отметил работу украинского воздушного щита

13:35 Германия передала Украине третий ЗРК Patriot

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:34 Магнитные бури 5 июля — чего ожидать метеозависимым от солнечной активности

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13:00 Взрывы в России и мирный план Трампа — эфир День.LIVE

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10:58 Экс-командир Айдара Дикий заявил об угрозах ему и его семье

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