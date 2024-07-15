Вибух в ТЦК під Львовом та замах на Трампа — ефір Новини.LIVE

На колишнього президента Сполучених Штатів Америки та кандидата на посаду очільника Білого Дому Дональда Трампа було вчинено замах. А російські загарбники від початку минулого тижня застосували проти України понад 170 дронів та 80 ракет.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі День.LIVE о 13:00.

Про що ефір

Гостями студії Новини.LIVE стали:

директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко;

військовий ЗСУ, доброволець спецпідрозділу "Грім", політолог Кирило Сазонов;

економіст, підприємець Павло Себастьянович;

народний депутат України Олексій Гончаренко;

голова правління Інституту світової політики, засновник "Главкома" Віктор Шлінчак.

Разом з ведучою Юлією Литвиненко вони обговорять такі теми:

замах на Трампа;

вибух на території ТЦК у Львівській області;

Зеленський заявив, що Росія з початку минулого тижня використала проти України 700 КАБів, понад 170 дронів та майже 80 ракет;

в ООН попередили, що до 2100 року залишиться 15,3 млн українців;

пожежі на енергетичних обʼєктах на заході країни через аномальну спеку.

Нагадаємо, у місті Буськ Львівської області невідомий кинув гранату у фасад будівлі ТЦК, вибухом було вибито два вікна.

Також ми писали, що Трамп дав перше інтерв'ю після замаху: він розповів, що оберт голови від натовпу для перегляду відеоекрана врятувало йому життя.