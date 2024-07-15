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Вибух в ТЦК під Львовом та замах на Трампа — ефір Новини.LIVE

Вибух в ТЦК під Львовом та замах на Трампа — ефір Новини.LIVE

15 липня 2024 р. 13:00

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19:30 Чому бійці ЗСУ незадоволені новим законом про мобілізацію — пояснення військового

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17:24 Піар Байдена на Україні та невідомі подробиці з саміту НАТО — ексклюзив Новини.LIVE

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На колишнього президента Сполучених Штатів Америки та кандидата на посаду очільника Білого Дому Дональда Трампа було вчинено замах. А російські загарбники від початку минулого тижня застосували проти України понад 170 дронів та 80 ракет.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі День.LIVE о 13:00.

Про що ефір

Гостями студії Новини.LIVE стали:

  • директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко;
  • військовий ЗСУ, доброволець спецпідрозділу "Грім", політолог Кирило Сазонов;
  • економіст, підприємець Павло Себастьянович;
  • народний депутат України Олексій Гончаренко;
  • голова правління Інституту світової політики, засновник "Главкома" Віктор Шлінчак.

Разом з ведучою Юлією Литвиненко вони обговорять такі теми:

  • замах на Трампа;
  • вибух на території ТЦК у Львівській області;
  • Зеленський заявив, що Росія з початку минулого тижня використала проти України 700 КАБів, понад 170 дронів та майже 80 ракет;
  • в ООН попередили, що до 2100 року залишиться 15,3 млн українців;
  • пожежі на енергетичних обʼєктах на заході країни через аномальну спеку.

Нагадаємо, у місті Буськ Львівської області невідомий кинув гранату у фасад будівлі ТЦК, вибухом було вибито два вікна. 

Також ми писали, що Трамп дав перше інтерв'ю після замаху: він розповів, що оберт голови від натовпу для перегляду відеоекрана врятувало йому життя.

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12:57 Жінки в черзі на оновлення даних — Братчук про роботу ТЦК в Одесі

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17:29 Диво-зброї не існує — офіцер ЗСУ спростував міф про всесильність переданої ЗСУ техніки

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