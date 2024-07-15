Вибух в ТЦК під Львовом та замах на Трампа — ефір Новини.LIVE

На колишнього президента Сполучених Штатів Америки та кандидата на посаду очільника Білого Дому Дональда Трампа було вчинено замах. А російські загарбники від початку минулого тижня застосували проти України понад 170 дронів та 80 ракет.
Про це і не тільки поговоримо в ефірі День.LIVE о 13:00.
Про що ефір
Гостями студії Новини.LIVE стали:
- директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко;
- військовий ЗСУ, доброволець спецпідрозділу "Грім", політолог Кирило Сазонов;
- економіст, підприємець Павло Себастьянович;
- народний депутат України Олексій Гончаренко;
- голова правління Інституту світової політики, засновник "Главкома" Віктор Шлінчак.
Разом з ведучою Юлією Литвиненко вони обговорять такі теми:
- замах на Трампа;
- вибух на території ТЦК у Львівській області;
- Зеленський заявив, що Росія з початку минулого тижня використала проти України 700 КАБів, понад 170 дронів та майже 80 ракет;
- в ООН попередили, що до 2100 року залишиться 15,3 млн українців;
- пожежі на енергетичних обʼєктах на заході країни через аномальну спеку.
Нагадаємо, у місті Буськ Львівської області невідомий кинув гранату у фасад будівлі ТЦК, вибухом було вибито два вікна.
Також ми писали, що Трамп дав перше інтерв'ю після замаху: він розповів, що оберт голови від натовпу для перегляду відеоекрана врятувало йому життя.