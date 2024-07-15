Взрыв в ТЦК под Львовом и покушение на Трампа — эфир Новини.LIVE

На бывшего президента Соединенных Штатов Америки и кандидата на должность главы Белого Дома Дональда Трампа было совершено покушение. А российские захватчики с начала прошлой недели применили против Украины более 170 дронов и 80 ракет.

Об этом и не только поговорим в эфире День.LIVE в 13:00.

О чем эфир

Гостями студии Новини.LIVE стали:

директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко;

военный ВСУ, доброволец спецподразделения "Грім", политолог Кирилл Сазонов;

экономист, предприниматель Павел Себастьянович;

народный депутат Украины Алексей Гончаренко;

глава правления Института мировой политики, основатель "Главкома" Виктор Шлинчак.

Вместе с ведущей Юлией Литвиненко они обсудят следующие темы:

покушение на Трампа;

взрыв на территории ТЦК в Львовской области;

Зеленский заявил, что Россия с начала прошлой недели использовала против Украины 700 КАБов, более 170 дронов и около 80 ракет;

в ООН предупредили, что до 2100 год останется 15,3 млн украинцев;

пожары на энергетических объектах на западе страны из-за аномальной жары.

Напомним, в городе Буск Львовской области неизвестный бросил гранату в фасад здания ТЦК, взрывом были выбиты два окна.

Также мы писали, что Трамп дал первое интервью после покушения: он рассказал, что поворот головы от толпы для просмотра видеоэкрана спасло ему жизнь.