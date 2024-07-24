Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow Вибух в Москві та план повернення Криму — ефір Вечір.LIVE arrow
Вибух в Москві та план повернення Криму — ефір Вечір.LIVE

Вибух в Москві та план повернення Криму — ефір Вечір.LIVE

24 липня 2024 р. 17:50

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

17:50 Вибух в Москві та план повернення Криму — ефір Вечір.LIVE

Text

16:59 В Україні вже будуються саркофаги для захисту підстанцій від обстрілів, — нардеп

Text

13:00 Шокуюча заява Гарріс та злам банківської системи в Росії — ефір День.LIVE

Text

10:26 Економіст пояснив, як прихід "старих" кадрів шкодить ефективній реформі БЕБ

Text

08:00 Поступки територіями заради миру і блокування трибуни Верховної Ради — ефір Ранок.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

02:45 Китай хоче завершення війни та, можливо, бажає відвернутись від РФ

Text

00:09 По скільки годин на день не буде світла взимку — прогноз депутатки

23 липня 2024
Text

19:25 Гончаренко заявив, що Задорожній сьогодні з'явився в Верховній Раді

Text

18:47 Гончаренко заявив, що своїми діями Верховна Рада вчиняє дезертирство

Text

18:34 Експерт спрогнозував відключення світла в Україні в осінній період

Text

18:00Головний залізничний вокзал у Львові стане першим в Україні безбарʼєрним — деталі

Text

17:50 Вибух в Москві та план повернення Криму — ефір Вечір.LIVE

Text

16:59 В Україні вже будуються саркофаги для захисту підстанцій від обстрілів, — нардеп

Text

13:00 Шокуюча заява Гарріс та злам банківської системи в Росії — ефір День.LIVE

Text

10:26 Економіст пояснив, як прихід "старих" кадрів шкодить ефективній реформі БЕБ

Text

08:00 Поступки територіями заради миру і блокування трибуни Верховної Ради — ефір Ранок.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

02:45 Китай хоче завершення війни та, можливо, бажає відвернутись від РФ

Text

00:09 По скільки годин на день не буде світла взимку — прогноз депутатки

23 липня 2024
Text

19:25 Гончаренко заявив, що Задорожній сьогодні з'явився в Верховній Раді

Text

18:47 Гончаренко заявив, що своїми діями Верховна Рада вчиняє дезертирство

Text

18:34 Експерт спрогнозував відключення світла в Україні в осінній період

Гостями студії Вечір.LIVE стали голова Зʼїзду нардепів, координатор політичного центру Легіону "Свобода Росії" Ілля Пономарьов, глава Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування Василь Воскобойник, громадський діяч Павло Себастьянович, колишній старший офіцер нелегальної розвідки КДБ та зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов. Зокрема, вони обговорять вибух авто з топвійськовим в Москві.

Подивитися ефір Вечір.LIVE можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ефір Вечір.LIVE 

Гості прокоментують встановлений прожитковий мінімум на одну людину станом на червень, закінчення ремонту ще одного атомного блоку, розробку законопроєкту про демобілізацію, перейменування вулиці у Львові на честь Ірини Фаріон та заяву міністра закордонних справ Дмитра Кулеби в Китаї.

Вони також обговорять замах на грузинського політика Іванішвілі, план України щодо повернення Криму та кібератаку ГУР.

Нагадаємо, у Росії підірвався автомобіль, в якому перебував заступник начальника радіоцентру військової частини супутникового зв'язку Андрій Торгашов. Повідомляється, що інцидент стався у північній частині російської столиці Москви.

Також Сирський розповів, що одними з головних завдань є знищення Керченського мосту та залізничного шляху, які з'єднують тимчасово окупований Крим з Росією. Він наголосив, що України розробляє план повернення півострова одразу після його окупації Росією.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

18:08 На Кіровоградщині чоловік через конфлікт дітей жорстоко побив підлітка — яке рішення виніс суд

18:03 ЗСУ начебто замінували мости й дамби в Одесі — чергові вкиди російської пропаганди

18:02 Єрмак показав, як бійці 72 бригади перетворюють техніку окупантів на брухт — відео

17:56 В Україну сунуть зливи зі шквалами — Гідрометцентр дав невтішний прогноз на завтра

Text

17:50 Вибух в Москві та план повернення Криму — ефір Вечір.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:35 Скільком чоловікам відмовили у перетині кордону через неоновлення даних — статистика ДПСУ

17:31 В Одесі з'являться три нові сквери — де саме

17:28 Vodafone підвищує тарифи — коли та на скільки

17:22 Окупанти завдали удару по центральній частина Харкова — є постраждалі

17:22 В Третій штурмовій показали кадри ліквідації окупантів, які намагались прорватися на позицію

18:08 На Кіровоградщині чоловік через конфлікт дітей жорстоко побив підлітка — яке рішення виніс суд

18:03 ЗСУ начебто замінували мости й дамби в Одесі — чергові вкиди російської пропаганди

18:02 Єрмак показав, як бійці 72 бригади перетворюють техніку окупантів на брухт — відео

17:56 В Україну сунуть зливи зі шквалами — Гідрометцентр дав невтішний прогноз на завтра

17:35 Скільком чоловікам відмовили у перетині кордону через неоновлення даних — статистика ДПСУ

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:31 В Одесі з'являться три нові сквери — де саме

17:28 Vodafone підвищує тарифи — коли та на скільки

17:22 Окупанти завдали удару по центральній частина Харкова — є постраждалі

17:22 В Третій штурмовій показали кадри ліквідації окупантів, які намагались прорватися на позицію

17:04 В ДТЕК показали шокуючі кадри зруйнованих ТЕС

16:01 Доки ЗСУ воють, депутати байдикують — скандальні канікули в Раді і хто дозволив собі моря

06:40 Нові ціни на латунь в Україні — скільки коштують кольорові метали у липні

23 липня 2024

19:43 Зруйнований собор в Одесі — рік після атаки

12:19 Окупанти випустили 19 ракет по Одесі — роковини зі дня влучання по центру міста

06:40 В Україні дорожчає алюміній — скільки коштує 1 кг брухту кольорових металів у липні

06:14 Ціни не впадуть — на скільки в Україні здорожчали повербанки через відключення світла

06:13 Де купувати дешевше — на скільки здорожчали генератори в Україні та яка їх вартість за кордоном

22 липня 2024
Новина з відео

06:43 Сонячні батареї для дому та квартири — наскільки це вигідно і чи допоможе при відключеннях світла

06:26 Куди зникли польські фермери, або Невдала інвестиція ультраправих

05:24 Ціни на оренду в Україні — як у Києві змінилась вартість житла у липні

Text

17:50 Вибух в Москві та план повернення Криму — ефір Вечір.LIVE

Text

16:59 В Україні вже будуються саркофаги для захисту підстанцій від обстрілів, — нардеп

Text

13:00 Шокуюча заява Гарріс та злам банківської системи в Росії — ефір День.LIVE

Text

10:26 Економіст пояснив, як прихід "старих" кадрів шкодить ефективній реформі БЕБ

Text

08:00 Поступки територіями заради миру і блокування трибуни Верховної Ради — ефір Ранок.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

02:45 Китай хоче завершення війни та, можливо, бажає відвернутись від РФ

Text

00:09 По скільки годин на день не буде світла взимку — прогноз депутатки

23 липня 2024
Text

19:25 Гончаренко заявив, що Задорожній сьогодні з'явився в Верховній Раді

Text

18:47 Гончаренко заявив, що своїми діями Верховна Рада вчиняє дезертирство

Text

18:34 Експерт спрогнозував відключення світла в Україні в осінній період