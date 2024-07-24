Вибух в Москві та план повернення Криму — ефір Вечір.LIVE

Гостями студії Вечір.LIVE стали голова Зʼїзду нардепів, координатор політичного центру Легіону "Свобода Росії" Ілля Пономарьов, глава Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування Василь Воскобойник, громадський діяч Павло Себастьянович, колишній старший офіцер нелегальної розвідки КДБ та зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов. Зокрема, вони обговорять вибух авто з топвійськовим в Москві.

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Ефір Вечір.LIVE

Гості прокоментують встановлений прожитковий мінімум на одну людину станом на червень, закінчення ремонту ще одного атомного блоку, розробку законопроєкту про демобілізацію, перейменування вулиці у Львові на честь Ірини Фаріон та заяву міністра закордонних справ Дмитра Кулеби в Китаї.

Вони також обговорять замах на грузинського політика Іванішвілі, план України щодо повернення Криму та кібератаку ГУР.

Нагадаємо, у Росії підірвався автомобіль, в якому перебував заступник начальника радіоцентру військової частини супутникового зв'язку Андрій Торгашов. Повідомляється, що інцидент стався у північній частині російської столиці Москви.

Також Сирський розповів, що одними з головних завдань є знищення Керченського мосту та залізничного шляху, які з'єднують тимчасово окупований Крим з Росією. Він наголосив, що України розробляє план повернення півострова одразу після його окупації Росією.