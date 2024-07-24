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Взрыв в Москве и план возвращения Крыма — эфир Вечір.LIVE

Взрыв в Москве и план возвращения Крыма — эфир Вечір.LIVE

24 июля 2024 г. 17:50

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18:19 Гончаренко назвал причину, почему Верховная Рада пошла на каникулы

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17:50 Взрыв в Москве и план возвращения Крыма — эфир Вечір.LIVE

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16:59 В Украине уже строятся саркофаги для защиты подстанций от обстрелов, — нардеп

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13:00 Шокирующее заявление Гаррис и взлом банковской системы в России — эфир День.LIVE

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10:26 Экономист объяснил, как приход "старых" кадров вредит эффективной реформе БЭБ

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08:00 Уступки территориями ради мира и блокирование трибуны Верховной Рады — эфир Ранок.LIVE

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02:45 Китай хочет завершения войны и, возможно, желает отстраниться от РФ

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00:09 По сколько часов в день не будет света зимой — прогноз депутата

23 июля 2024
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19:25 Гончаренко заявил, что Задорожный сегодня появился в Верховной Раде

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18:47 Гончаренко заявил, что своими действиями Верховная Рада совершает дезертирство

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18:00Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым в Украине безбарьерным — детали

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18:19 Гончаренко назвал причину, почему Верховная Рада пошла на каникулы

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17:50 Взрыв в Москве и план возвращения Крыма — эфир Вечір.LIVE

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16:59 В Украине уже строятся саркофаги для защиты подстанций от обстрелов, — нардеп

Text

13:00 Шокирующее заявление Гаррис и взлом банковской системы в России — эфир День.LIVE

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10:26 Экономист объяснил, как приход "старых" кадров вредит эффективной реформе БЭБ

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

08:00 Уступки территориями ради мира и блокирование трибуны Верховной Рады — эфир Ранок.LIVE

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02:45 Китай хочет завершения войны и, возможно, желает отстраниться от РФ

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00:09 По сколько часов в день не будет света зимой — прогноз депутата

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19:25 Гончаренко заявил, что Задорожный сегодня появился в Верховной Раде

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18:47 Гончаренко заявил, что своими действиями Верховная Рада совершает дезертирство

Гостями студии Вечір.LIVE стали глава Съезда нардепов, координатор политического центра Легиона "Свобода России" Илья Пономарев, глава Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник, общественный деятель Павел Себастьянович, бывший старший офицер нелегальной разведки КГБ и внешней разведки России Сергей Жирнов. В частности, они обсудят взрыв авто с топ-военным в Москве.

Посмотреть эфир Вечір.LIVE можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Эфир Вечір.LIVE

Гости прокомментируют установленный прожиточный минимум на одного человека по состоянию на июнь, окончание ремонта еще одного атомного блока, разработку законопроекта о демобилизации, переименование улицы во Львове в честь Ирины Фарион и заявление министра иностранных дел Дмитрия Кулебы в Китае.

Они также обсудят покушение на грузинского политика Иванишвили, план Украины по возвращению Крыма и кибератаку ГУР.

Напомним, в России взорвался автомобиль, в котором находился заместитель начальника радиоцентра воинской части спутниковой связи Андрей Торгашов. Инцидент произошел в северной части российской столицы Москвы.

Также Сырский рассказал, что одна из главных задач — уничтожение Керченского моста и железнодорожного пути, которые соединяют временно оккупированный Крым с Россией. Он подчеркнул, что Украина разрабатывает план возвращения полуострова сразу после его оккупации Россией.

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18:08 В Кировоградской области мужчина из-за конфликта детей жестоко избил подростка — какое решение суда

18:03 ВСУ якобы заминировали мосты и дамбы в Одессе — очередные вбросы российской пропаганды

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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08:00 Уступки территориями ради мира и блокирование трибуны Верховной Рады — эфир Ранок.LIVE

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