Взрыв в Москве и план возвращения Крыма — эфир Вечір.LIVE

Гостями студии Вечір.LIVE стали глава Съезда нардепов, координатор политического центра Легиона "Свобода России" Илья Пономарев, глава Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник, общественный деятель Павел Себастьянович, бывший старший офицер нелегальной разведки КГБ и внешней разведки России Сергей Жирнов. В частности, они обсудят взрыв авто с топ-военным в Москве.

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Эфир Вечір.LIVE

Гости прокомментируют установленный прожиточный минимум на одного человека по состоянию на июнь, окончание ремонта еще одного атомного блока, разработку законопроекта о демобилизации, переименование улицы во Львове в честь Ирины Фарион и заявление министра иностранных дел Дмитрия Кулебы в Китае.

Они также обсудят покушение на грузинского политика Иванишвили, план Украины по возвращению Крыма и кибератаку ГУР.

Напомним, в России взорвался автомобиль, в котором находился заместитель начальника радиоцентра воинской части спутниковой связи Андрей Торгашов. Инцидент произошел в северной части российской столицы Москвы.

Также Сырский рассказал, что одна из главных задач — уничтожение Керченского моста и железнодорожного пути, которые соединяют временно оккупированный Крым с Россией. Он подчеркнул, что Украина разрабатывает план возвращения полуострова сразу после его оккупации Россией.