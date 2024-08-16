В Україні можуть з'явитися проблеми із зарплатами для бюджетників — Камельчук пояснив причину

В бюджеті України присутні фінансові труднощі, а через нестачу коштів наприкінці року можливі проблеми. Йдеться про виплати заробітних плат "бюджетникам".

Про це заявив народний депутат Юрій Камельчук в ефірі Ранок.LIVE.

Проблеми із зарплатами для бюджетників

"Фінансові труднощі бюджету є саме зараз. І часто відбуваються такі ситуації із заборгованостями шахтарів — беруть з резервного фонду або з фонду, який направлений на реконструкції шахт з останніх місяців року", — сказав нардеп.

За його словами, натомість Мінфін, ймовірно, розраховує, що збере необхідні гроші, зокрема й на виплати зарплат, за рахунок податків.

Тому складається ця картинка — Мінфін ініціює термінове підняття податків, а йому натомість кажуть, що він не впорався зі своїми обов'язками

Камельчук додав, що у випадку, якщо уряду не вдасться зібрати необхідні кошти, це викличе критику уряду з боку суспільства.