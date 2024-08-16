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В Украине могут появиться проблемы с зарплатами для бюджетников — Камельчук объяснил причину

В Украине могут появиться проблемы с зарплатами для бюджетников — Камельчук объяснил причину

16 августа 2024 г. 13:49

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13:49 В Украине могут появиться проблемы с зарплатами для бюджетников — Камельчук объяснил причину

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В бюджете Украины присутствуют финансовые трудности, а из-за нехватки средств в конце года возможны проблемы. Речь идет о выплатах заработной платы "бюджетникам".

Об этом заявил народный депутат Юрий Камельчук в эфире Ранок.LIVE.

Проблемы с зарплатами для бюджетников

" Финансовые трудности бюджета есть именно сейчас. И часто происходят такие ситуации с задолженностями шахтеров — берут из резервного фонда или из фонда, направленного на реконструкцию шахт с последних месяцев года", — сказал нардеп.

По его словам, Минфин, вероятно, рассчитывает, что соберет необходимые деньги, в том числе и на выплаты зарплат, за счет налогов.

Поэтому складывается эта картинка — Минфин инициирует срочное поднятие налогов, а ему говорят, что он не справился со своими обязанностями.

Камельчук добавил, что в случае если правительству не удастся собрать необходимые средства, это вызовет критику правительства со стороны общества.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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