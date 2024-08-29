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В Україні можуть менше вимикати світло — експерт спрогнозував дату позитивних змін

В Україні можуть менше вимикати світло — експерт спрогнозував дату позитивних змін

29 серпня 2024 р. 14:30

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14:30 В Україні можуть менше вимикати світло — експерт спрогнозував дату позитивних змін

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14:19 Куюн спрогнозував, чи зростуть ціни на бензин та дизель у вересні

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13:00 Київ покаже США план ударів по РФ та Сирський висловився про переговори — ефір День.LIVE

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12:56 Нардеп назвав кількість українців, які готові з-за кордону повернутися додому

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11:28 Скільки будинків на рік будують для людей, які втратили житло — дані нардепа

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

08:00 Дозвіл ТЦК стріляти на ураження та підвищення податків в Україні — ефір Ранок.LIVE

28 серпня 2024
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23:22 Курська операція, мобілізація та провал Путіна — ексклюзивне інтерв'ю Подоляка для Новини.LIVE

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20:00 Нардепка назвала компромісну суму для економічного бронювання

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17:54 Дозвіл для ТЦК стріляти у випадку загрози життю — адвокат прокоментував

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За сприятливих погодних умов, та не тільки в Україні можуть зменшити тривалість відключень світла. Наразі ключовою проблемою виступає технічна справність розподільчих енерговузлів. 

Про це заявив експерт із питань енергетики Геннадій Рябцев в етері Ранок.LIVE. 

Коли в Україні зменшать відключення світла

За його словами, чинні відключення світла у дві-три черги діятимуть до кінця тижня. Далі їх будуть зменшувати.

Експерт зазначив, що, за сприятливих умов, з наступного тижня українців очікує мінімальна кількість вимкнень електроенергії, зокрема й у пікові години.

"Генерації зараз достатньо. Зараз проблема в передачі та розподілі електричної енергії, тому що основний удар завдали по станціях, які передають і розподіляють електричну енергію між споживачами", — підкреслив Рябцев. 

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14:22 У Херсонській області оголосили підозру окупанту, який вчиняв насильство над жінкою

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

14:13 У Міндовкілля зробили заяву про стан Десни та Сейму після заяви мера Вишгорода

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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