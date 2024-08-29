В Україні можуть менше вимикати світло — експерт спрогнозував дату позитивних змін

За сприятливих погодних умов, та не тільки в Україні можуть зменшити тривалість відключень світла. Наразі ключовою проблемою виступає технічна справність розподільчих енерговузлів.

Про це заявив експерт із питань енергетики Геннадій Рябцев в етері Ранок.LIVE.

Коли в Україні зменшать відключення світла

За його словами, чинні відключення світла у дві-три черги діятимуть до кінця тижня. Далі їх будуть зменшувати.

Експерт зазначив, що, за сприятливих умов, з наступного тижня українців очікує мінімальна кількість вимкнень електроенергії, зокрема й у пікові години.

"Генерації зараз достатньо. Зараз проблема в передачі та розподілі електричної енергії, тому що основний удар завдали по станціях, які передають і розподіляють електричну енергію між споживачами", — підкреслив Рябцев.