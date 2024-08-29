В Украине могут меньше выключать свет — эксперт спрогнозировал дату позитивных перемен

При благоприятных погодных условиях и не только в Украине могут уменьшить продолжительность отключений света. В настоящее время ключевой проблемой выступает техническая исправность распределительных энергоузлов.

Об этом заявил эксперт по вопросам энергетики Геннадий Рябцев в эфире Ранок.LIVE.

Когда в Украине уменьшат отключение света

По его словам, действующие отключения света в две-три очереди будут действовать до конца недели. Дальше их будут уменьшать.

Эксперт отметил, что при благоприятных условиях со следующей недели украинцев ожидает минимальное количество отключений электроэнергии, в том числе и в пиковые часы.

"Генерации сейчас достаточно. Сейчас проблема в передаче и распределении электрической энергии, потому что основной удар нанесли по станциям, передающим и распределяющим электрическую энергию между потребителями", — подчеркнул Рябцев.