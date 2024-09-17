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В Україні буде економічний бум — Лібанова заявила про плани залучити іноземців після війни

В Україні буде економічний бум — Лібанова заявила про плани залучити іноземців після війни

17 вересня 2024 р. 18:41

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18:41 В Україні буде економічний бум — Лібанова заявила про плани залучити іноземців після війни

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17:50 Успіхи ЗСУ у Вовчанську та нове розпорядження Путіна — ефір Вечір.LIVE

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16:10 Експерт попередив, що взимку можуть запровадити графіки відключення газу

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13:00 Страта мечем українського військового та скорочення видатків на ветеранів — ефір День.LIVE

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11:45 Тиждень пам'яті загиблих журналістів — скільки медійників загинуло на війні

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

09:42 Нардеп сказав, хто буде затверджувати підприємства для економічного бронювання

Text

08:00 "План перемоги" України від Зеленського та проєкт держбюджету-2025 — ефір Ранок.LIVE

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Демографічна ситуація в Україні критична, тому після завершення війни країна потребуватиме іноземної робочої сили. Для залучення європейців важливо створити високі стандарти життя та можливості самореалізації.

Про це повідомила директорка Інституту демографії та соціальних досліджень Елла Лібанова у коментарі для журналістки Новини.LIVE у вівторок, 17 вересня.

Демографічна ситуація в Україні

Лібанова зазначила, що демографічна ситуація в Україні залишається критичною через низьку народжуваність та високу смертність. Вона наголосила, що навіть повернення зовнішніх мігрантів не вирішить проблему, оскільки потенціал демографічного зростання вичерпаний.

"Грубо кажучи в складі населення України надто мало молоді та надто багато людей старшого віку. Депопуляція практично  неминуча за будь-якого міграційного сценарію", — зазначила директорка Інституту демографії та соціальних досліджень.

Після війни Україна зможе залучити іноземну робочу силу навіть з ЄС

За словами Лібанової, Україна очікує на економічний бум після перемоги. Вона додала, що для стабілізації демографії необхідно створити умови, які б мотивували людей залишатися в Україні.

"Нам потрібна буде робоча сила і більш за все доведеться запрошувати іноземців, адже буде дефіцит.  Якщо буде висока якість життя, то до України приїдуть люди з Європи", — зауважила Лібанова. 

Вона підкреслила, що, зокрема, це стосуватиметься інженерів та науковців, яких можна буде привабити можливостями самореалізації.

https://t.me/novynylive/120479

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19:06 У Лівані стався масовий вибух пейджерів — поранено десятки бойовиків "Хезболли"

18:52 США скорочують пакети допомоги Україні через занепокоєння щодо запасів Пентагону — CNN

18:37 Стан енергетики та прогноз на зиму в Миколаєві — ексклюзив

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:21 Україна працює над продовженням усунення російських та білоруських спортсменів

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17:50 Успіхи ЗСУ у Вовчанську та нове розпорядження Путіна — ефір Вечір.LIVE

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16:10 Експерт попередив, що взимку можуть запровадити графіки відключення газу

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11:45 Тиждень пам'яті загиблих журналістів — скільки медійників загинуло на війні

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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08:00 "План перемоги" України від Зеленського та проєкт держбюджету-2025 — ефір Ранок.LIVE

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21:31 Нардеп Цимбалюк заявив, що кадрові зміни в уряді продовжаться восени

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