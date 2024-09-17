В Україні буде економічний бум — Лібанова заявила про плани залучити іноземців після війни

Демографічна ситуація в Україні критична, тому після завершення війни країна потребуватиме іноземної робочої сили. Для залучення європейців важливо створити високі стандарти життя та можливості самореалізації.

Про це повідомила директорка Інституту демографії та соціальних досліджень Елла Лібанова у коментарі для журналістки Новини.LIVE у вівторок, 17 вересня.

Демографічна ситуація в Україні

Лібанова зазначила, що демографічна ситуація в Україні залишається критичною через низьку народжуваність та високу смертність. Вона наголосила, що навіть повернення зовнішніх мігрантів не вирішить проблему, оскільки потенціал демографічного зростання вичерпаний.

"Грубо кажучи в складі населення України надто мало молоді та надто багато людей старшого віку. Депопуляція практично неминуча за будь-якого міграційного сценарію", — зазначила директорка Інституту демографії та соціальних досліджень.

Після війни Україна зможе залучити іноземну робочу силу навіть з ЄС

За словами Лібанової, Україна очікує на економічний бум після перемоги. Вона додала, що для стабілізації демографії необхідно створити умови, які б мотивували людей залишатися в Україні.

"Нам потрібна буде робоча сила і більш за все доведеться запрошувати іноземців, адже буде дефіцит. Якщо буде висока якість життя, то до України приїдуть люди з Європи", — зауважила Лібанова.

Вона підкреслила, що, зокрема, це стосуватиметься інженерів та науковців, яких можна буде привабити можливостями самореалізації.