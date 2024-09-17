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В Украине будет экономический бум — Либанова заявила о планах привлечь иностранцев после войны

В Украине будет экономический бум — Либанова заявила о планах привлечь иностранцев после войны

17 сентября 2024 г. 18:41

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18:41 В Украине будет экономический бум — Либанова заявила о планах привлечь иностранцев после войны

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17:50 Успехи ВСУ в Волчанске и новое распоряжение Путина — эфир Вечір.LIVE

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13:00 Казнь украинского военного и сокращение расходов на ветеранов — эфир День.LIVE

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11:45 Неделя памяти погибших журналистов — сколько медийщиков погибло на войне

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Демографическая ситуация в Украине критическая, поэтому после завершения войны страна будет нуждаться в иностранной рабочей силе. Для привлечения европейцев важно создать высокие стандарты жизни и возможности самореализации.

Об этом сообщила директор Института демографии и социальных исследований Элла Либанова в комментарии для журналистки Новини.LIVE во вторник, 17 сентября.

Демографическая ситуация в Украине

Либанова отметила, что демографическая ситуация в Украине остается критической из-за низкой рождаемости и высокой смертности. Она подчеркнула, что даже возвращение внешних мигрантов не решит проблему, поскольку потенциал демографического роста исчерпан.

"Грубо говоря в составе населения Украины слишком мало молодежи и слишком много людей старшего возраста. Депопуляция практически неизбежна при любом миграционном сценарии", — отметила директор Института демографии и социальных исследований.

После войны Украина сможет привлечь иностранную рабочую силу даже из ЕС

По словам Либановой, Украину ожидает экономический бум после победы. Она добавила, что для стабилизации демографии необходимо создать условия, которые бы мотивировали людей оставаться в Украине.

"Нам нужна будет рабочая сила и больше всего придется приглашать иностранцев, ведь будет дефицит.  Если будет высокое качество жизни, то в Украину приедут люди из Европы", — отметила Либанова.

Она подчеркнула, что, в частности, это будет касаться инженеров и ученых, которых можно будет привлечь возможностями самореализации.

https://t.me/novynylive/120479

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