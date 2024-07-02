Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow В Херсонській ОВА розповіли, скільки людей повертаються додому попри обстріли arrow
В Херсонській ОВА розповіли, скільки людей повертаються додому попри обстріли

В Херсонській ОВА розповіли, скільки людей повертаються додому попри обстріли

02 липня 2024 р. 23:25

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

23:25 В Херсонській ОВА розповіли, скільки людей повертаються додому попри обстріли

Text
Новина з відео

21:07 У Берліні почався тиждень моди, а Україна завершила участь в Євро-2024 — головні новини з Німеччини

Text

17:50 Зустріч Путіна і Сі Цзіньпіня та мирний план Орбана — ефір Вечір.LIVE

Text

15:48 Коли Україна отримає перші F-16 від США —експерт прокоментував політичну ситуацію

Text

14:13 Підняття тарифів в Україні — нардеп повідомив, що очікувати цього року

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

13:59 Нардеп закликав киян відмовитися від бойлерів — яка причина

Text

13:38 Не запобігли удару по аеродрому у Миргороді — Братчук закликає покарати відповідальних осіб

Text

13:00 Візит Орбана до Києва та головування Росії в Раді безпеки ООН — ефір День.LIVE

Text

07:59 Атака на аеродром у Миргороді та коли покращиться ситуація зі світлом — Ранок.LIVE

1 липня 2024
Text

19:33Нардеп розповів скільки чоловіків, що йдуть до ТЦК, мають відстрочку або бронь

Text

18:00Головний залізничний вокзал у Львові стане першим в Україні безбарʼєрним — деталі

Text

23:25 В Херсонській ОВА розповіли, скільки людей повертаються додому попри обстріли

Text
Новина з відео

21:07 У Берліні почався тиждень моди, а Україна завершила участь в Євро-2024 — головні новини з Німеччини

Text

17:50 Зустріч Путіна і Сі Цзіньпіня та мирний план Орбана — ефір Вечір.LIVE

Text

15:48 Коли Україна отримає перші F-16 від США —експерт прокоментував політичну ситуацію

Text

14:13 Підняття тарифів в Україні — нардеп повідомив, що очікувати цього року

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

13:59 Нардеп закликав киян відмовитися від бойлерів — яка причина

Text

13:38 Не запобігли удару по аеродрому у Миргороді — Братчук закликає покарати відповідальних осіб

Text

13:00 Візит Орбана до Києва та головування Росії в Раді безпеки ООН — ефір День.LIVE

Text

07:59 Атака на аеродром у Миргороді та коли покращиться ситуація зі світлом — Ранок.LIVE

1 липня 2024
Text

19:33 Нардеп розповів скільки чоловіків, що йдуть до ТЦК, мають відстрочку або бронь

До 80% осіб, що покинули більш безпечні регіони Херсонщини, зараз повертаються назад. Люди розпочинають відновлення своїх домівок та господарств.

Про це розповів речник Херсонської ОВА Олександр Толоконніков в ефірі День.LIVE.

Скільки людей повертаються до Херсонщини

Процес евакуації з Херсонщини триває протягом останніх півтора року. Протягом останньої доби з області виїхали 39 осіб. У той же час є люди, які повертаються до своїх рідних міст. Вони відновлюють свої домівки, отримують виплати за програмою єВідновлення тощо.

"Зазвичай люди повертаються в Херсон, хоча тут дійсно небезпечно. Або ж повертаються у більш безпечні громади — Високопілля, Велика Олександрівка, Калинівська громада", — зазначив Толоконніков.

Однак населення Херсонщини майже не збільшується, оскільки багато людей виїжджають з регіону перед початком зими. Оскільки є загроза знищення  критичної інфраструктури, що може ускладнити зимівлю.

Нещодавно, російські війська знову атакували Херсон за допомогою безпілотника. Внаслідок скидання вибухівки постраждало двоє дітей та троє дорослих.

Також ми писали, що російські окупанти скинули вибухівку на тракториста, який працював у полі на Херсонщині. Також загарбники атакували підприємство з БпЛА.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

23:46 У Львові підлітки створили вуличні меблі для громадського простору

23:38 Держава надасть українським підприємцям до 15 тис. доларів гранту — умови програми

23:33 Погодинні відключення світла на Одещині — енергетики дали графіки на завтра

Text

23:25 В Херсонській ОВА розповіли, скільки людей повертаються додому попри обстріли

23:24 Стягування штрафів з ухилянтів — юристи пояснили всі нюанси процедури за законом

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

23:05 В Україні долар оновив історичний рекорд — нові дані НБУ та банків

23:02 Коли буде світло — як працюватимуть графіки відключень у Львові завтра

22:55 Українців позбавляють субсидій через борги — відомо, через яку суму

22:49 Росія підготувала нові фейки про відключення електроенергії в Україні — що важливо знати

22:32 Навчання в магістратурі — чи дає це право на відстрочку

23:46 У Львові підлітки створили вуличні меблі для громадського простору

23:38 Держава надасть українським підприємцям до 15 тис. доларів гранту — умови програми

23:33 Погодинні відключення світла на Одещині — енергетики дали графіки на завтра

23:24 Стягування штрафів з ухилянтів — юристи пояснили всі нюанси процедури за законом

23:05 В Україні долар оновив історичний рекорд — нові дані НБУ та банків

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

23:02 Коли буде світло — як працюватимуть графіки відключень у Львові завтра

22:55 Українців позбавляють субсидій через борги — відомо, через яку суму

22:49 Росія підготувала нові фейки про відключення електроенергії в Україні — що важливо знати

22:32 Навчання в магістратурі — чи дає це право на відстрочку

22:28 Укрзалізниця запустить вантажні перевезення до найбільшого внутрішнього річкового порту Європи

Ексклюзив

19:13 Інспекція пляжу в одеській Аркадії — ціни, укриття та атмосфера

17:28 Орбан в Києві вперше за 12 років — що стоїть за його неочікуваним візитом

16:14 У Європі знижується інфляція — чи будуть меншими відсоткові ставки

06:40 Скільки коштує мідь у липні — яка ціна за 1 кг кольорових металів в Україні

Новина з відео

06:08 Українцям радять затягнути пояси — наближається підвищення податків та урізання державних програм

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

05:53 Аналіз ринку праці у червні — де юристам в Україні платять по 100 тисяч гривень

1 липня 2024

18:24 Поставки Tesla падають другий квартал поспіль — в чому причина

17:16 Одеський морвокзал, ШІ обробив бажання одеситів та створив власну версію — фото

16:45 Від огиди до поваги — що кияни думають про сучасну архітектуру столиці

Оновлено

10:30 Трагедія у Сергіївці — два роки з дня влучання

Text

23:25 В Херсонській ОВА розповіли, скільки людей повертаються додому попри обстріли

Text
Новина з відео

21:07 У Берліні почався тиждень моди, а Україна завершила участь в Євро-2024 — головні новини з Німеччини

Text

17:50 Зустріч Путіна і Сі Цзіньпіня та мирний план Орбана — ефір Вечір.LIVE

Text

15:48 Коли Україна отримає перші F-16 від США —експерт прокоментував політичну ситуацію

Text

14:13 Підняття тарифів в Україні — нардеп повідомив, що очікувати цього року

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

13:59 Нардеп закликав киян відмовитися від бойлерів — яка причина

Text

13:38 Не запобігли удару по аеродрому у Миргороді — Братчук закликає покарати відповідальних осіб

Text

13:00 Візит Орбана до Києва та головування Росії в Раді безпеки ООН — ефір День.LIVE

Text

07:59 Атака на аеродром у Миргороді та коли покращиться ситуація зі світлом — Ранок.LIVE

1 липня 2024
Text

19:33 Нардеп розповів скільки чоловіків, що йдуть до ТЦК, мають відстрочку або бронь