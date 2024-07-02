В Херсонській ОВА розповіли, скільки людей повертаються додому попри обстріли

До 80% осіб, що покинули більш безпечні регіони Херсонщини, зараз повертаються назад. Люди розпочинають відновлення своїх домівок та господарств.

Про це розповів речник Херсонської ОВА Олександр Толоконніков в ефірі День.LIVE.

Скільки людей повертаються до Херсонщини

Процес евакуації з Херсонщини триває протягом останніх півтора року. Протягом останньої доби з області виїхали 39 осіб. У той же час є люди, які повертаються до своїх рідних міст. Вони відновлюють свої домівки, отримують виплати за програмою єВідновлення тощо.

"Зазвичай люди повертаються в Херсон, хоча тут дійсно небезпечно. Або ж повертаються у більш безпечні громади — Високопілля, Велика Олександрівка, Калинівська громада", — зазначив Толоконніков.

Однак населення Херсонщини майже не збільшується, оскільки багато людей виїжджають з регіону перед початком зими. Оскільки є загроза знищення критичної інфраструктури, що може ускладнити зимівлю.

Нещодавно, російські війська знову атакували Херсон за допомогою безпілотника. Внаслідок скидання вибухівки постраждало двоє дітей та троє дорослих.

Також ми писали, що російські окупанти скинули вибухівку на тракториста, який працював у полі на Херсонщині. Також загарбники атакували підприємство з БпЛА.