В Херсонской ОВА рассказали, сколько людей возвращаются домой, несмотря на обстрелы

До 80% покинувших более безопасные регионы Херсонщины сейчас возвращаются обратно. Люди приступают к восстановлению своих домов и хозяйств.

Об этом рассказал спикер Херсонской ОВА Александр Толоконников в эфире День.LIVE.

Сколько человек возвращаются в Херсонскую область

Процесс эвакуации из Херсона продолжается в течение последних полутора лет. За последние сутки из области выехали 39 человек. В то же время есть люди, которые возвращаются в свои родные города. Они восстанавливают свои дома, получают выплаты по программе єВідновлення и т.д.

"Обычно люди возвращаются в Херсон, хотя здесь действительно опасно. Или возвращаются в более безопасные общины — Высокополье, Великая Александровка, Калиновская община", — отметил Толоконников.

Однако население Херсонщины почти не увеличивается, поскольку многие выезжают из региона перед началом зимы. Поскольку есть угроза уничтожения критической инфраструктуры, что может усложнить зимовку.

Недавно российские войска снова атаковали Херсон с помощью беспилотника. В результате сброса взрывчатки пострадали двое детей и трое взрослых.

Также мы писали, что российские кафиры сбросили взрывчатку на тракториста, работавшего в поле на Херсонщине. Также захватчики атаковали предприятие из БПЛА.