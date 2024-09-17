Успіхи ЗСУ у Вовчанську та нове розпорядження Путіна — ефір Вечір.LIVE

Сьогодні в ефірі Вечір.LIVE поговоримо про нове розпорядження російського президента Володимира Путіна щодо збільшення чисельності російської армії. Обговоримо ситуацію у Вовчанську Харківської області, де ЗСУ вибили росіян з агрегатного заводу після кількамісячної блокади.

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Про що ефір

Сьогодні в ефірі Вечір.LIVE також поговоримо про неочікуване прохання Держдуми Росії щодо евакуації жителів Курської області до України. Крім того, розповімо про нові заяви Ірану щодо надання Росії ракет.

Гості сьогоднішнього ефіру:

член Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна;

член делегації ПАРЄ, народний депутат, член Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Юрій Камельчук;

очільниця напрямку мінімізації корупційних ризиків у санкційній політиці НАЗК Агія Загребельська;

експерт з міжнародної політики аналітичного центру "Український інститут майбутнього" Ілія Куса;

позивний "Апостол", командир 3-го батальйону "Свобода" 4-ї Бригади оперативного призначення "Рубіж" НГУ Петро Кузик;

американський політик Борис Пінкус.