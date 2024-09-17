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Успіхи ЗСУ у Вовчанську та нове розпорядження Путіна — ефір Вечір.LIVE

Успіхи ЗСУ у Вовчанську та нове розпорядження Путіна — ефір Вечір.LIVE

17 вересня 2024 р. 17:50

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18:00Головний залізничний вокзал у Львові стане першим в Україні безбарʼєрним — деталі

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18:41 В Україні буде економічний бум — Лібанова заявила про плани залучити іноземців після війни

Text

17:50 Успіхи ЗСУ у Вовчанську та нове розпорядження Путіна — ефір Вечір.LIVE

Text

16:10 Експерт попередив, що взимку можуть запровадити графіки відключення газу

Text

13:00 Страта мечем українського військового та скорочення видатків на ветеранів — ефір День.LIVE

Text

11:45 Тиждень пам'яті загиблих журналістів — скільки медійників загинуло на війні

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

09:42 Нардеп сказав, хто буде затверджувати підприємства для економічного бронювання

Text

08:00 "План перемоги" України від Зеленського та проєкт держбюджету-2025 — ефір Ранок.LIVE

16 вересня 2024
Text

22:30 Джонсон відзначив досягнення України під час наступальної операції на Курщині

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21:31 Нардеп Цимбалюк заявив, що кадрові зміни в уряді продовжаться восени

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20:38 Експертка з ЖКГ Ненно заявила про неминучість підвищення тарифів на обслуговування будинків

Сьогодні в ефірі Вечір.LIVE поговоримо про нове розпорядження російського президента Володимира Путіна щодо збільшення чисельності російської армії. Обговоримо ситуацію у Вовчанську Харківської області, де ЗСУ вибили росіян з агрегатного заводу після кількамісячної блокади.

Подивитися ефір можна за посиланням

Про що ефір

Сьогодні в ефірі Вечір.LIVE також поговоримо про неочікуване прохання Держдуми Росії щодо евакуації жителів Курської області до України. Крім того, розповімо про нові заяви Ірану щодо надання Росії ракет.

Гості сьогоднішнього ефіру:

  • член Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна;
  • член делегації ПАРЄ, народний депутат, член Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Юрій Камельчук;
  • очільниця напрямку мінімізації корупційних ризиків у санкційній політиці НАЗК Агія Загребельська;
  • експерт з міжнародної політики аналітичного центру "Український інститут майбутнього" Ілія Куса;
  • позивний "Апостол", командир 3-го батальйону "Свобода" 4-ї Бригади оперативного призначення "Рубіж" НГУ Петро Кузик;
  • американський політик Борис Пінкус.

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18:21 Україна працює над продовженням усунення російських та білоруських спортсменів

18:18 Удар КАБами по Харкову — кількість поранених зросла

18:08 Оскарження дій ТЦК — як і коли це можна зробити

18:03 В Укргідрометцентрі попередили про сильні дощі та різке погіршення погоди завтра

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:55 Труханов відповів на нові звинувачення Стерненка щодо російського паспорта

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16:10 Експерт попередив, що взимку можуть запровадити графіки відключення газу

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13:00 Страта мечем українського військового та скорочення видатків на ветеранів — ефір День.LIVE

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11:45 Тиждень пам'яті загиблих журналістів — скільки медійників загинуло на війні

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

09:42 Нардеп сказав, хто буде затверджувати підприємства для економічного бронювання

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08:00 "План перемоги" України від Зеленського та проєкт держбюджету-2025 — ефір Ранок.LIVE

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22:30 Джонсон відзначив досягнення України під час наступальної операції на Курщині

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21:31 Нардеп Цимбалюк заявив, що кадрові зміни в уряді продовжаться восени

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20:38 Експертка з ЖКГ Ненно заявила про неминучість підвищення тарифів на обслуговування будинків