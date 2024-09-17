Успіхи ЗСУ у Вовчанську та нове розпорядження Путіна — ефір Вечір.LIVE

Сьогодні в ефірі Вечір.LIVE поговоримо про нове розпорядження російського президента Володимира Путіна щодо збільшення чисельності російської армії. Обговоримо ситуацію у Вовчанську Харківської області, де ЗСУ вибили росіян з агрегатного заводу після кількамісячної блокади.
Подивитися ефір можна за посиланням.
Про що ефір
Сьогодні в ефірі Вечір.LIVE також поговоримо про неочікуване прохання Держдуми Росії щодо евакуації жителів Курської області до України. Крім того, розповімо про нові заяви Ірану щодо надання Росії ракет.
Гості сьогоднішнього ефіру:
- член Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна;
- член делегації ПАРЄ, народний депутат, член Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Юрій Камельчук;
- очільниця напрямку мінімізації корупційних ризиків у санкційній політиці НАЗК Агія Загребельська;
- експерт з міжнародної політики аналітичного центру "Український інститут майбутнього" Ілія Куса;
- позивний "Апостол", командир 3-го батальйону "Свобода" 4-ї Бригади оперативного призначення "Рубіж" НГУ Петро Кузик;
- американський політик Борис Пінкус.