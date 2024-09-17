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Успехи ВСУ в Волчанске и новое распоряжение Путина — эфир Вечір.LIVE

Успехи ВСУ в Волчанске и новое распоряжение Путина — эфир Вечір.LIVE

17 сентября 2024 г. 17:50

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17:50 Успехи ВСУ в Волчанске и новое распоряжение Путина — эфир Вечір.LIVE

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16:10 Эксперт предупредил, что зимой могут ввести графики отключения газа

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13:00 Казнь украинского военного и сокращение расходов на ветеранов — эфир День.LIVE

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11:45Неделя памяти погибших журналистов — сколько медийщиков погибло на войне

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09:42 Нардеп сказал, кто будет утверждать предприятия для экономического бронирования

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08:00 "План победы" Украины от Зеленского и проект госбюджета-2025 — эфир Ранок.LIVE

16 сентября 2024
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22:30 Джонсон отметил достижение Украины во время наступательной операции на Курщине

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21:31 Нардеп Цымбалюк заявил, что кадровые изменения в правительстве продолжатся осенью

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20:38 Эксперт из ЖКХ Ненно заявила о неизбежности повышения тарифов на обслуживание домов

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18:00Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым в Украине безбарьерным — детали

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18:41 В Украине будет экономический бум — Либанова заявила о планах привлечь иностранцев после войны

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17:50 Успехи ВСУ в Волчанске и новое распоряжение Путина — эфир Вечір.LIVE

Text

16:10 Эксперт предупредил, что зимой могут ввести графики отключения газа

Text

13:00 Казнь украинского военного и сокращение расходов на ветеранов — эфир День.LIVE

Text

11:45 Неделя памяти погибших журналистов — сколько медийщиков погибло на войне

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Text

09:42 Нардеп сказал, кто будет утверждать предприятия для экономического бронирования

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08:00 "План победы" Украины от Зеленского и проект госбюджета-2025 — эфир Ранок.LIVE

16 сентября 2024
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22:30 Джонсон отметил достижение Украины во время наступательной операции на Курщине

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21:31 Нардеп Цымбалюк заявил, что кадровые изменения в правительстве продолжатся осенью

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20:38 Эксперт из ЖКХ Ненно заявила о неизбежности повышения тарифов на обслуживание домов

Сегодня в эфире Вечір.LIVE поговорим о новом распоряжении российского президента Владимира Путина касаемо увеличения численности российской армии. Обсудим ситуацию в Волчанске Харьковской области, где ВСУ выбили россиян с агрегатного завода после нескольких месяцев блокады.

Посмотреть эфир можно по ссылке.

О чем эфир

Сегодня в эфире Вечір.LIVE также поговорим о неожиданной просьбе Госдумы России по эвакуации жителей Курской области в Украину. Кроме того, расскажем о новых заявлениях Ирана о предоставлении России ракет.

Гости сегодняшнего эфира:

  • член Комитета Верховной Рады Украины по финансам, налоговой и таможенной политики Нина Южанина;
  • член делегации ПАСЕ, народный депутат, член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Юрий Камельчук;
  • глава направления минимизации коррупционных рисков в санкционной политике НАПК Агия Загребельская;
  • эксперт по международной политике аналитического центра "Украинский институт будущего" Илия Куса;
  • позывной "Апостол", командир 3-го батальона "Свобода" 4-й Бригады оперативного назначения "Рубеж" НГУ Петр Кузык;
  • американский политик Борис Пинкус.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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16:10 Эксперт предупредил, что зимой могут ввести графики отключения газа

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13:00 Казнь украинского военного и сокращение расходов на ветеранов — эфир День.LIVE

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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09:42 Нардеп сказал, кто будет утверждать предприятия для экономического бронирования

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08:00 "План победы" Украины от Зеленского и проект госбюджета-2025 — эфир Ранок.LIVE

16 сентября 2024
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22:30 Джонсон отметил достижение Украины во время наступательной операции на Курщине

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21:31 Нардеп Цымбалюк заявил, что кадровые изменения в правительстве продолжатся осенью

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20:38 Эксперт из ЖКХ Ненно заявила о неизбежности повышения тарифов на обслуживание домов