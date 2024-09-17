Успехи ВСУ в Волчанске и новое распоряжение Путина — эфир Вечір.LIVE

Сегодня в эфире Вечір.LIVE поговорим о новом распоряжении российского президента Владимира Путина касаемо увеличения численности российской армии. Обсудим ситуацию в Волчанске Харьковской области, где ВСУ выбили россиян с агрегатного завода после нескольких месяцев блокады.
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О чем эфир
Сегодня в эфире Вечір.LIVE также поговорим о неожиданной просьбе Госдумы России по эвакуации жителей Курской области в Украину. Кроме того, расскажем о новых заявлениях Ирана о предоставлении России ракет.
Гости сегодняшнего эфира:
- член Комитета Верховной Рады Украины по финансам, налоговой и таможенной политики Нина Южанина;
- член делегации ПАСЕ, народный депутат, член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Юрий Камельчук;
- глава направления минимизации коррупционных рисков в санкционной политике НАПК Агия Загребельская;
- эксперт по международной политике аналитического центра "Украинский институт будущего" Илия Куса;
- позывной "Апостол", командир 3-го батальона "Свобода" 4-й Бригады оперативного назначения "Рубеж" НГУ Петр Кузык;
- американский политик Борис Пинкус.