Українських військових судять за зберігання наркотиків — Павліченко назвав цифри

Понад 1000 військовослужбовців були засуджені за зберігання наркотиків за останні два роки, часто використовуючи їх для зняття стресу та лікування ПТСР. Голова правління Української Гельсінської спілки Олександр Павліченко заявив, що держава не забезпечує належні механізми реабілітації для військових без вживання алкоголю та наркотиків.

Про це повідоми в голова правління Української Гельсінської спілки з прав люди ни Олександр Павліченко в ефірі Вечір.LIVE у четвер, 4 липня.

Скі л ьки військових засуджено за зберігання наркотиків

Павліченко зазначив, що за останні два роки більше ніж 1000 військовослужбовців були засуджені за зберігання наркотиків, згідно зі статтею 309 Кримінального кодексу України. Він додав, що багато з цих військових використовували наркотики для зняття стресу та подолання симптомів посттравматичного стресового розладу (ПТСР).

Він також підкреслив, що проблема зловживання наркотиками серед військових існувала ще до повномасштабного вторгнення. Вона актуальна і зараз, оскільки держава не забезпечує достатньо механізмів для повної реабілітації без вживання алкоголю та наркотиків.

"Держава не може запропонувати якихось механізмів компенсації повної реабілітації без того, щоб там не було алкоголю, без того, щоб там не було і наркотиків. Коли є ресурс і кошти, то шукають і знаходять таке. І тут є питання щодо можливої підтримки і в який спосіб може відбутися легалізація легких наркотиків", — заявив Павліченко.

Нагадаємо, у Львівській області правоохоронці викрили наркоділків. Вони розповсюджували "канабіс" та "амфетамін".

Також ми писали, що правоохоронці Києва затримали 38-річного зловмисника, який в Оболонському районі міста збував психотропні речовини. Загалом у чоловіка виявили 41 пакунок заборонених речовин. Поки триватиме слідство, фігурант перебуватиме під вартою, йому загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.