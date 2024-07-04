Украинских военных судят за хранение наркотиков — Павличенко назвал цифры

Более 1000 военнослужащих были осуждены за хранение наркотиков за последние два года, часто используя их для снятия стресса и лечения ПТСР. Председатель правления Украинского Хельсинкского союза Александр Павличенко заявил, что государство не обеспечивает надлежащие механизмы реабилитации для военных без употребления алкоголя и наркотиков.

Об этом сообщи в председатель правления Украинского Хельсинкского союза по правам ны Александр Павличенко в эфире Вечер.LIVE в четверг, 4 июля.

Ски л ьки военных осуждены за хранение наркотиков

Павличенко отметил, что за последние два года более 1000 военнослужащих были осуждены за хранение наркотиков, согласно статье 309 Уголовного кодекса Украины. Он добавил, что многие из этих военных использовали наркотики для снятия стресса и преодоления симптомов посттравматического стрессового расстройства (ПТСР).

Он также подчеркнул, что проблема злоупотребления наркотиками среди военных существовала еще до полномасштабного вторжения. Она актуальна и сейчас, поскольку государство не обеспечивает достаточно механизмов для полной реабилитации без употребления алкоголя и наркотиков.

"Государство не может предложить каких-либо механизмов компенсации полной реабилитации без того, чтобы там не было алкоголя, без того, чтобы там не было и наркотиков. Когда есть ресурс и средства, то ищут и находят такое. И здесь есть вопросы о возможной поддержке и в какой способ может произойти легализация легких наркотиков" , — заявил Павличенко.

Напомним, во Львовской области правоохранители разоблачили наркодельцов. Они распространяли "каннабис" и "амфетамин".

Также мы писали, что правоохранители Киева задержали 38-летнего злоумышленника, который в Оболонском районе города сбывал психотропные вещества . В общей сложности у мужчины обнаружили 41 пакет запрещенных веществ. Пока будет продолжаться следствие, фигурант будет находиться под стражей, ему грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.