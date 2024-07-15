Український парламент втратив можливість самостійно приймати закони — Южаніна

Верховна Рада України зараз не працює самостійно, а рішення приймаються в Офісі Президента. Яскравим прикладом цьому є новий закон про мобілізацію, який схвалили у травні.

Про це у понеділок, 15 липня, в ефірі Вечір.LIVE заявила народна депутатка, членкиня Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна.

Що замінило український парламент

За словами Южаніної, український парламент давно втратив свою безпосередню можливість приймати самостійно закони.

"Є такі закони, як наприклад про мобілізацію. У профільному Комітеті він переписувався декілька разів, носився весь час на погодження в Офіс Президента. Звідти повертався, прибиралися всі ключові норми, знову переписувався", — сказала вона.

Нардепка додала, що варто забувати про те, що парламент може працювати самостійно.

"Немає зараз ніякої роботи парламенту як самостійного органу державної влади. Тому забудьте про це", — підсумувала Южаніна.

Раніше ми повідомляли, що народні депутати Верховної Ради України планують підняти заробітні плати своїм помічникам. До парламенту внесли законопроєкт про встановлення щомісячної грошової винагороди на рівні понад 132 тис. гривень.

Також ми писали, що в Апараті Верховної Ради України назвали кількість працівників, які пішли служити до Збройних сил України.