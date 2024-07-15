Украинский парламент больше не может самостоятельно принимать законы — Южанина

Верховная Рада Украины сейчас не работает самостоятельно, а решения принимаются в Офисе Президента. Ярким примером тому является новый закон о мобилизации, одобренный в мае.

Об этом в понедельник, 15 июля, в эфире Вечір.LIVE заявила народный депутат, член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина.

Что заменило украинский парламент

По словам Южаниной, украинский парламент давно упустил свою непосредственную возможность принимать самостоятельно законы.

"Есть такие законы, как, например, о мобилизации. В профильном Комитете он переписывался несколько раз, носился все время на согласование в Офис Президента. Оттуда возвращался, убирались все ключевые нормы, снова переписывался", — сказала она.

Нардепка добавила, что следует забывать о том, что парламент может работать самостоятельно.

"Нет сейчас никакой работы парламента как самостоятельного органа государственной власти. Поэтому забудьте об этом", — подытожила Южанина.

Ранее мы сообщали, что народные депутаты Верховной Рады планируют поднять заработные платы своим помощникам. В парламент внесли законопроект об установлении ежемесячного денежного вознаграждения на уровне более 132 тыс. гривен.

Также мы писали, что в Аппарате Верховной Рады Украины назвали количество работников, которые пошли служить в Вооруженные силы Украины .