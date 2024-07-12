За підсумками саміту НАТО українська делегація везе додому нові системи протиповітряної оборони Patriot та літаки F-16. А у спільному комюніке країн-учасниць було визначено безповоротний шлях України в Альянс.
Про це та інше у прямому включенні з саміту НАТО розповіла спеціальна кореспондентка Новини.LIVE Уляна Бойчук.
Підсумки саміту НАТО
Уляна Бойчук з Вашингтона розповіла про наступне:
- На саміті НАТО у Вашингтоні працювали делегації зі щонайменше 60 країн світу.
- Питання України було ключовим протягом всього саміту.
- Із Вашингтона українська делегація везе додому додаткові системи ППО Patriot, літаки F-16, які літатимуть в небі над Україною вже в липні цього року, а також задекларовану у спільному комюніке підтримку країн НАТО.
- Хоча членства України в НАТО поки немає, однак покладено початок безповоротному шляху.
- Президент Володимир Зеленський провів у Вашингтоні надзвичайно велику кількість зустрічей з делегаціями різних країн. Зокрема, Великої Британії, Німеччини, Румунії.
- З Румунією була підписана двостороння угода щодо розмінування та безпеки у Чорному морі.
- Також президент зустрічався у Вашингтоні з українською громадою, а перша леді проводила освітній форум.
Нагадаємо, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зустрівся у США з екс-президентом Дональдом Трампом, з яким вони обговорили питання України.
Тим часом президент США Джо Байден під час пресконференції у Вашингтоні заявив, що зараз немає сенсу у проведенні переговорів з російським диктатором Путіним.