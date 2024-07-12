За підсумками саміту НАТО українська делегація везе додому нові системи протиповітряної оборони Patriot та літаки F-16. А у спільному комюніке країн-учасниць було визначено безповоротний шлях України в Альянс.

Про це та інше у прямому включенні з саміту НАТО розповіла спеціальна кореспондентка Новини.LIVE Уляна Бойчук.

Підсумки саміту НАТО

Уляна Бойчук з Вашингтона розповіла про наступне:

На саміті НАТО у Вашингтоні працювали делегації зі щонайменше 60 країн світу.

Питання України було ключовим протягом всього саміту.

Із Вашингтона українська делегація везе додому додаткові системи ППО Patriot, літаки F-16, які літатимуть в небі над Україною вже в липні цього року, а також задекларовану у спільному комюніке підтримку країн НАТО.

Хоча членства України в НАТО поки немає, однак покладено початок безповоротному шляху.

Президент Володимир Зеленський провів у Вашингтоні надзвичайно велику кількість зустрічей з делегаціями різних країн. Зокрема, Великої Британії, Німеччини, Румунії.

З Румунією була підписана двостороння угода щодо розмінування та безпеки у Чорному морі.

Також президент зустрічався у Вашингтоні з українською громадою, а перша леді проводила освітній форум.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зустрівся у США з екс-президентом Дональдом Трампом, з яким вони обговорили питання України.

Тим часом президент США Джо Байден під час пресконференції у Вашингтоні заявив, що зараз немає сенсу у проведенні переговорів з російським диктатором Путіним.