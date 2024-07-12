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Україна везе з саміту НАТО системи Patriot та літаки F-16, — головні підсумки з Вашингтона

Україна везе з саміту НАТО системи Patriot та літаки F-16, — головні підсумки з Вашингтона

12 липня 2024 р. 13:15

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13:15 Україна везе з саміту НАТО системи Patriot та літаки F-16, — головні підсумки з Вашингтона

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13:09 Експерт пояснив, якою в Києві буде ситуація з електроенергією взимку

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13:00 Новий пакет допомоги від США та перегляд тарифу на світло — ефір Новини.LIVE

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12:21 Експерт розповів, скільки часу потрібно для відновлення роботи Запорізької АЕС

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11:56 Як пройшов ювілейний саміт НАТО у Вашингтоні — ексклюзив Новини.LIVE зі США

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11:00 Експомічниця Залужного пригадала, як він реагував на загибелі військових

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10:45 Нардеп заявив, що у випадку поразки України, наступними будуть країни НАТО

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08:38 Шлях України в НАТО невідворотний, — головні новини другого дня саміту

За підсумками саміту НАТО українська делегація везе додому нові системи протиповітряної оборони Patriot та літаки F-16. А у спільному комюніке країн-учасниць було визначено безповоротний шлях України в Альянс. 

Про це та інше у прямому включенні з саміту НАТО розповіла спеціальна кореспондентка Новини.LIVE Уляна Бойчук. 

Підсумки саміту НАТО

Уляна Бойчук з Вашингтона розповіла про наступне: 

  • На саміті НАТО у Вашингтоні працювали делегації зі щонайменше 60 країн світу. 
  • Питання України було ключовим протягом всього саміту. 
  • Із Вашингтона українська делегація везе додому додаткові системи ППО Patriot, літаки F-16, які літатимуть в небі над Україною вже в липні цього року, а також задекларовану у спільному комюніке підтримку країн НАТО. 
  • Хоча членства України в НАТО поки немає, однак покладено початок безповоротному шляху. 
  • Президент Володимир Зеленський провів у Вашингтоні надзвичайно велику кількість зустрічей з делегаціями різних країн. Зокрема, Великої Британії, Німеччини, Румунії.
  • З Румунією була підписана двостороння угода щодо розмінування та безпеки у Чорному морі.
  • Також президент зустрічався у Вашингтоні з українською громадою, а перша леді проводила освітній форум. 

Нагадаємо, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зустрівся у США з екс-президентом Дональдом Трампом, з яким вони обговорили питання України.

Тим часом президент США Джо Байден під час пресконференції у Вашингтоні заявив, що зараз немає сенсу у проведенні переговорів з російським диктатором Путіним. 

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14:16 Який час відводиться мобілізованим для підготовки

14:15 Іспанія — Англія — де дивитися фінальний матч Євро-2024

14:09 У Львові СБУ ліквідувала чергову схему для ухилянтів — як вона працювала

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

14:07 Харківські прокурори оголосили про співпрацю з працівниками CAR — яка мета роботи

14:04 У Києві через різку зміну погоди оголосили перший рівень небезпеки

14:04 Напад на правоохоронців на Львівщині — поліція відкрила кримінальне провадження

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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