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Украина везет с саммита НАТО системы Patriot и самолеты F-16 — главные итоги из Вашингтона

Украина везет с саммита НАТО системы Patriot и самолеты F-16 — главные итоги из Вашингтона

12 июля 2024 г. 13:15

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По итогам саммита НАТО украинская делегация везет домой новые системы противовоздушной обороны Patriot и F-16. А в совместном коммюнике стран-участниц был определен безповоротный путь Украины в Альянс.

Об этом и другом в прямом включении с саммита НАТО рассказала специальная корреспондентка Новини.LIVE Ульяна Бойчук.

Итоги саммита НАТО

Ульяна Бойчук из Вашингтона рассказала о следующем:

  • На саммите НАТО в Вашингтоне работали делегации по меньшей мере из 60 стран мира.
  • Вопрос Украины был ключевым в течение всего саммита.
  • Из Вашингтона украинская делегация везет домой дополнительные системы ПВО Patriot, самолеты F-16, летающие в небе над Украиной уже в июле этого года, а также задекларированную в совместном коммюнике поддержку стран НАТО.
  • Хотя членства Украины в НАТО пока нет, однако положено начало безвозвратному пути.
  • Президент Владимир Зеленский провел в Вашингтоне огромное количество встреч с делегациями разных стран. В частности, Великобритании, Германии, Румынии.
  • С Румынией было подписано двустороннее соглашение по разминированию и безопасности в Черном море.
  • Также президент встречался в Вашингтоне с украинским обществом, а первая леди проводила образовательный форум.

Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретился в США с экс-президентом Дональдом Трампом, с которым они обсудили вопросы Украины.

Тем временем президент США Джо Байден на пресс-конференции в Вашингтоне заявил, что сейчас нет смысла в проведении переговоров с российским диктатором Путиным.

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