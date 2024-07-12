Украина везет с саммита НАТО системы Patriot и самолеты F-16 — главные итоги из Вашингтона

По итогам саммита НАТО украинская делегация везет домой новые системы противовоздушной обороны Patriot и F-16. А в совместном коммюнике стран-участниц был определен безповоротный путь Украины в Альянс.

Об этом и другом в прямом включении с саммита НАТО рассказала специальная корреспондентка Новини.LIVE Ульяна Бойчук.

Итоги саммита НАТО

Ульяна Бойчук из Вашингтона рассказала о следующем:

На саммите НАТО в Вашингтоне работали делегации по меньшей мере из 60 стран мира.

Вопрос Украины был ключевым в течение всего саммита.

Из Вашингтона украинская делегация везет домой дополнительные системы ПВО Patriot, самолеты F-16, летающие в небе над Украиной уже в июле этого года, а также задекларированную в совместном коммюнике поддержку стран НАТО.

Хотя членства Украины в НАТО пока нет, однако положено начало безвозвратному пути.

Президент Владимир Зеленский провел в Вашингтоне огромное количество встреч с делегациями разных стран. В частности, Великобритании, Германии, Румынии.

С Румынией было подписано двустороннее соглашение по разминированию и безопасности в Черном море.

Также президент встречался в Вашингтоне с украинским обществом, а первая леди проводила образовательный форум.

Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретился в США с экс-президентом Дональдом Трампом, с которым они обсудили вопросы Украины.

Тем временем президент США Джо Байден на пресс-конференции в Вашингтоне заявил, что сейчас нет смысла в проведении переговоров с российским диктатором Путиным.