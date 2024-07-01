Україна починає шукати нових союзників із глобального півдня — нардеп Фріс розповів причину

Україна розпочинає співпрацю з країнами глобального півдня, щоб знайти нових партнерів. Це рішення було прийняте через те, що Росія змогла знайти союзників у таких країнах, як Іран, Північна Корея та Білорусь, які постачають озброєння та техніку.

Про це народний депутат Ігор Фріс повідомив в ефірі Ранок.LIVE у понеділок, 1 липня.

Україна шукає нових союзників серед країн глобального півдня

Фріс зазначив, що Україна налагоджує звʼязки, адже РФ змогла знайти партнерів у досить небезпечних країнах.

"З однієї сторони це Іран, який постачає дрони та технології, що росіяни починають виготовляти. З другої сторони це Північна Корея, яка починає потягами пересилати озброєння. З третьої сторони це насичення Білорусі ядерними тактичними боєприпасами. Вони змогли за певний період часу знайти собі партенрів", — заявив нардеп.

Він додав, що Україну дійсно підтримує увесь світ, але Росія знайшла союзників у 3-5 агресивних недемократичних абсолютно військових країнах, які працюють виключно військову економіку.

"Це небезпечно і тому ми починаємо працювати із країнами глобального півдня. Ми починаємо їздиити і в Африку, Південну та Центральну Америку з метою налагодження відносин з тими країнами, які ще вагаються, щоб перетягнути їх повністю на свій бік", — зауважив Фріс.

Раніше ми писали, що допомога від Заходу у сфері безпеки є єдиним шляхом, який може зупинити Росію продовжувати війну в Україні. Прогрес Росії не має оперативного значення, якщо Україна відновить ініціативу на полі бою.

Нагадаємо, США відправлять Україні новий пакет військової допомоги вартістю 150 мільйонів доларів. ЗСУ отримають, зокрема, ракети-перехоплювачі для зенітно-ракетного комплексу ППО HAWK та артилерійські боєприпаси калібру 155 мм.