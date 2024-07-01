Украина начинает искать новых союзников с глобального юга — нардеп Фрис рассказал причину

Украина начинает сотрудничество со странами глобального юга, чтобы найти новых партнеров. Это решение было принято из-за того, что Россия смогла найти союзников в таких странах, как Иран, Северная Корея и Беларусь, поставляющие вооружение и технику.

Об этом народный депутат Игорь Фрис сообщил в эфире Ранок.LIVE в понедельник, 1 июля.

Украина ищет новых союзников среди стран глобального юга

Фрис отметил, что Украина налаживает связи, ведь РФ смогла найти партнеров в достаточно опасных странах.

"С одной стороны это Иран, который поставляет дроны и технологии, которые россияне начинают производить. С другой стороны, это Северная Корея, которая начинает поездами пересылать вооружение. С третьей стороны это насыщение Беларуси ядерными тактическими боеприпасами. Они смогли за определенный период времени найти себе партнеров", — заявил нардеп.

Он добавил, что Украина действительно поддерживает весь мир, но Россия нашла союзников в 3-5 агрессивных недемократических абсолютно военных странах, работающих исключительно военную экономику.

"Это опасно и поэтому мы начинаем работать со странами глобального юга. Мы начинаем ездить и в Африку, Южную и Центральную Америку с целью налаживания отношений с теми странами, которые еще сомневаются, чтобы перетащить их полностью на свою сторону" , — отметил Фрис.

Ранее мы писали, что помощь от Запада в сфере безопасности — единственный путь, который может остановить Россию продолжать войну в Украине. Прогресс России не имеет оперативного значения, если Украина возобновит инициативу на поле боя.

Напомним, США отправят Украине новый пакет военной помощи стоимостью 150 миллионов долларов. ВСУ получат, в частности, ракеты-перехватчики для зенитно-ракетного комплекса ПВО HAWK и артиллерийские боеприпасы калибра 155 мм.