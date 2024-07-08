Удар по Охматдиту та нова російська тактика запуску дронів — ефір Вечір.LIVE

В ефірі Вечір.LIVE у понеділок, 8 липня, поговоримо про масовану російську атаку по Україні. Зокрема, про наслідки удару по найбільшій дитячій лікарні "Охматдит". Також буде обговорюватися нова тактика Росії у запуску дронів-розвідників.
Подивитися ефір можна о 17:50 за посиланням.
Гості ефіру
- Економіст, підприємець Павло Себастьянович;
- Політолог, голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко;
- Заступник голови Комітету з питань економічного розвитку Олексій Мовчан;
- Військовий Збройних Сил України, доброволець спецпідрозділу "Грім", політолог Кирило Сазонов;
- Військовий психолог Андрій Козінчук.
Нагадаємо, сьогодні Президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск підписали у Варшаві угоду про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Польщею.
Також ми писали, що Зеленський відреагував на брехню Кремля щодо ракетного удару по Україні.