Удар по Охматдиту та нова російська тактика запуску дронів — ефір Вечір.LIVE

В ефірі Вечір.LIVE у понеділок, 8 липня, поговоримо про масовану російську атаку по Україні. Зокрема, про наслідки удару по найбільшій дитячій лікарні "Охматдит". Також буде обговорюватися нова тактика Росії у запуску дронів-розвідників.

Подивитися ефір можна о 17:50 за посиланням.

Гості ефіру

Економіст, підприємець Павло Себастьянович;

Політолог, голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко;

Заступник голови Комітету з питань економічного розвитку Олексій Мовчан;

Військовий Збройних Сил України, доброволець спецпідрозділу "Грім", політолог Кирило Сазонов;

Військовий психолог Андрій Козінчук.

Нагадаємо, сьогодні Президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск підписали у Варшаві угоду про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Польщею.

Також ми писали, що Зеленський відреагував на брехню Кремля щодо ракетного удару по Україні.