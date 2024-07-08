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Удар по Охматдиту та нова російська тактика запуску дронів — ефір Вечір.LIVE

Удар по Охматдиту та нова російська тактика запуску дронів — ефір Вечір.LIVE

08 липня 2024 р. 17:50

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17:50 Удар по Охматдиту та нова російська тактика запуску дронів — ефір Вечір.LIVE

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17:50 Удар по Охматдиту та нова російська тактика запуску дронів — ефір Вечір.LIVE

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14:21 Наслідки ракетної атаки на Київ та відключення світла в умовах аномальної спеки — ефір День.LIVE

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08:00 Відключення світла через аномальну спеку та анонс "місії миру" Угорщиною — ефір Ранок.LIVE

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19:01 Дикий назвав головну проблему ЗСУ

Text

05:19 Військовий експерт пояснив, чому мобілізація в Україні провалилась

6 липня 2024
Text

23:27 Ветеран АТО Дикий пояснив, чому ЗСУ не можуть зараз контрнаступати

Text

16:05 Нардеп повідомив, на скільки Україна хоче збільшити імпорт електроенергії до зими

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В ефірі Вечір.LIVE у понеділок, 8 липня, поговоримо про масовану російську атаку по Україні. Зокрема, про наслідки удару по найбільшій дитячій лікарні "Охматдит". Також буде обговорюватися нова тактика Росії у запуску дронів-розвідників.

Подивитися ефір можна о 17:50 за посиланням.

Гості ефіру

  • Економіст, підприємець Павло Себастьянович;
  • Політолог, голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко;
  • Заступник голови Комітету з питань економічного розвитку Олексій Мовчан;
  • Військовий Збройних Сил України, доброволець спецпідрозділу "Грім", політолог Кирило Сазонов;
  • Військовий психолог Андрій Козінчук.

Нагадаємо, сьогодні Президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск підписали у Варшаві угоду про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Польщею.

Також ми писали, що Зеленський відреагував на брехню Кремля щодо ракетного удару по Україні.

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17:31 НАТО потребує 35-50 додаткових бригад згідно з новими оборонними планами

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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