Удар по Охматдету и новая российская тактика запуска дронов — эфир Вечір.LIVE

В эфире Вечір.LIVE в понедельник, 8 июля, поговорим о массированной российской атаке по Украине. В частности, о последствиях удара по крупнейшей детской больнице "Охматдет". Также будет обсуждаться новая тактика России в запуске дронов-разведчиков.

Посмотреть эфир можно в 17:50 по ссылке.

Гости эфира

Экономист, предприниматель Павел Себастьянович;

Политолог, глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко;

Заместитель председателя Комитета по вопросам экономического развития Алексей Мовчан;

Военный Вооруженных Сил Украины, доброволец спецподразделения "Гром", политолог Кирилл Сазонов;

Военный психолог Андрей Козинчук.

Напомним, сегодня президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Польши Дональд Туск подписали в Варшаве соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и Польшей.

Также мы писали, что Зеленский отреагировал на ложь Кремля по ракетному удару по Украине.