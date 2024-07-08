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Удар по Охматдету и новая российская тактика запуска дронов — эфир Вечір.LIVE

Удар по Охматдету и новая российская тактика запуска дронов — эфир Вечір.LIVE

8 июля 2024 г. 17:50

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17:50 Удар по Охматдету и новая российская тактика запуска дронов — эфир Вечір.LIVE

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18:00Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым в Украине безбарьерным — детали

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17:50 Удар по Охматдету и новая российская тактика запуска дронов — эфир Вечір.LIVE

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14:21 Последствия ракетной атаки на Киев и отключения света в условиях аномальной жары — эфир День.LIVE

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08:00 Отключение света из-за аномальной жары и анонс "миссии мира" Венгрией — эфир Ранок.LIVE

7 июля 2024
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19:01 Дикий назвал главную проблему ВСУ

Text

05:19 Военный эксперт объяснил, почему мобилизация в Украине провалилась

6 июля 2024
Text

23:27 Ветеран АТО Дикий объяснил, почему ВСУ не могут сейчас контрнаступать

Text

16:05 Нардеп сообщил, на сколько Украина хочет увеличить импорт электроэнергии к зиме

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13:22 Военный назвал преимущество Украины над оккупантами

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12:00 Нардеп объяснила, почему отставка Шмыгаля во время войны может не произойти

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00:19 Командир роты "Гонор" рассказал, чем закончится война в Украине

В эфире Вечір.LIVE в понедельник, 8 июля, поговорим о массированной российской атаке по Украине. В частности, о последствиях удара по крупнейшей детской больнице "Охматдет". Также будет обсуждаться новая тактика России в запуске дронов-разведчиков.

Посмотреть эфир можно в 17:50 по ссылке.

Гости эфира

  • Экономист, предприниматель Павел Себастьянович;
  • Политолог, глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко;
  • Заместитель председателя Комитета по вопросам экономического развития Алексей Мовчан;
  • Военный Вооруженных Сил Украины, доброволец спецподразделения "Гром", политолог Кирилл Сазонов;
  • Военный психолог Андрей Козинчук.

Напомним, сегодня президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Польши Дональд Туск подписали в Варшаве соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и Польшей.

Также мы писали, что Зеленский отреагировал на ложь Кремля по ракетному удару по Украине.

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17:31 НАТО нуждается в 35-50 дополнительных бригадах в соответствии с новыми планами обороны

17:27 В СБУ рассказали, какой ракетой россияне ударили по больнице "Охматдет"

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

17:12 Удар по роддому в Киеве — количество жертв увеличилось

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