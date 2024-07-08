Удар по Охматдету и новая российская тактика запуска дронов — эфир Вечір.LIVE

В эфире Вечір.LIVE в понедельник, 8 июля, поговорим о массированной российской атаке по Украине. В частности, о последствиях удара по крупнейшей детской больнице "Охматдет". Также будет обсуждаться новая тактика России в запуске дронов-разведчиков.
Посмотреть эфир можно в 17:50 по ссылке.
Гости эфира
- Экономист, предприниматель Павел Себастьянович;
- Политолог, глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко;
- Заместитель председателя Комитета по вопросам экономического развития Алексей Мовчан;
- Военный Вооруженных Сил Украины, доброволец спецподразделения "Гром", политолог Кирилл Сазонов;
- Военный психолог Андрей Козинчук.
Напомним, сегодня президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Польши Дональд Туск подписали в Варшаве соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и Польшей.
Также мы писали, что Зеленский отреагировал на ложь Кремля по ракетному удару по Украине.