Убивця Фаріон під арештом та мирний план Трампа — ефір День.LIVE

Сьогодні, 26 липня, разом з запрошеними експертами і аналітиками поговоримо про актуальні події. Зокрема обговоримо нові подробиці справи убивства Ірини Фаріон та новий мирний план кандидата у Президенти Сполучених Штатів Дональда Трампа.

Подивитися ефір можна о 13:00 за посиланням.

Про що ефір

Сьогодні в День.LIVE обговорюють такі теми:

Справа Фаріон;

Брифінг Клименка щодо підозрюваного;

Черговий план Трампа;

Студенти заочники з 1 серпня втратять відстрочку від мобілізації;

Держборг України зріс ще на 1 млрд доларів;

Уряд схвалив економічне бронювання для ФОПів.

Гості сьогоднішнього ефіру:

політичний аналітик Вʼячеслав Потапенко;

cекретар Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій Наталія Піпа;

виконавчий директор експерт економічного дискусійного клубу Олег Пендзин;

журналістка, головна редакторка газети День, громадська діячка Лариса Івшина.

Раніше ми писали, що міністр внутрішніх справ Ігор Клименко розповів, що підозрюваний у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон мав здійснити щонайменше ще одне вбивство. Наступним міг бути народний депутат Максим Бужанський.

Також Трамп прокоментував свою останню телефонну розмову з Президентом України Володимиром Зеленським. Він також звинуватив Джо Байдена у війні.