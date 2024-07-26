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Убивця Фаріон під арештом та мирний план Трампа — ефір День.LIVE

Убивця Фаріон під арештом та мирний план Трампа — ефір День.LIVE

26 липня 2024 р. 13:03

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13:03 Убивця Фаріон під арештом та мирний план Трампа — ефір День.LIVE

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18:13 Експерт поставив під сумнів відкриття синьої гілки метро восени

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17:50 Затримання вбивці Фаріон та Шольц пригрозив Путіну — ефір Вечір.LIVE

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17:00 Експертка пояснила, чому для Китаю важливо посадити за стіл переговорів Україну та Росію

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16:28 Військовий заявив, що люди підроблюють медичні документи, щоб потрапити у військо

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13:03 Убивця Фаріон під арештом та мирний план Трампа — ефір День.LIVE

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10:30 Середня зарплата в Україні на 25% менше, ніж в статистиці Держстату — економічний експерт

Text

08:00 Затримання ймовірного вбивці Фаріон та відстрочка для аспірантів — ефір Ранок.LIVE

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00:10 Гарріс балотується в президенти та звернення Байдена — головні новини зі США

25 липня 2024
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23:59 Ціни на продукти у прифронтових територіях вищі, ніж у Києві — нардепка розповіла як діяти

Text

18:25 Втрати 59-ї бригади на фронті — офіцер повідомив про перебіг розслідування

Text

18:13 Експерт поставив під сумнів відкриття синьої гілки метро восени

Text

17:50 Затримання вбивці Фаріон та Шольц пригрозив Путіну — ефір Вечір.LIVE

Text

17:00 Експертка пояснила, чому для Китаю важливо посадити за стіл переговорів Україну та Росію

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16:28 Військовий заявив, що люди підроблюють медичні документи, щоб потрапити у військо

Сьогодні, 26 липня, разом з запрошеними експертами і аналітиками поговоримо про актуальні події. Зокрема обговоримо нові подробиці справи убивства Ірини Фаріон та новий мирний план кандидата у Президенти Сполучених Штатів Дональда Трампа.

Подивитися ефір можна о 13:00 за посиланням.

Про що ефір

Сьогодні в День.LIVE обговорюють такі теми:

  • Справа Фаріон;
  • Брифінг Клименка щодо підозрюваного;
  • Черговий план Трампа;
  • Студенти заочники з 1 серпня втратять відстрочку від мобілізації;
  • Держборг України зріс ще на 1 млрд доларів;
  • Уряд схвалив економічне бронювання для ФОПів.

Гості сьогоднішнього ефіру:

  • політичний аналітик Вʼячеслав Потапенко;
  • cекретар Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій Наталія Піпа;
  • виконавчий директор експерт економічного дискусійного клубу Олег Пендзин; 
  • журналістка, головна редакторка газети День, громадська діячка Лариса Івшина.

Раніше ми писали, що міністр внутрішніх справ Ігор Клименко розповів, що підозрюваний у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон мав здійснити щонайменше ще одне вбивство. Наступним міг бути народний депутат Максим Бужанський.

Також Трамп прокоментував свою останню телефонну розмову з Президентом України Володимиром Зеленським. Він також звинуватив Джо Байдена у війні. 

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13:18 Дівчина Сікана звернулася до критиків олімпійської збірної України — що вона написала

13:16 Обшуки в департаменті Одеської міськради — чиновники під підозрами

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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