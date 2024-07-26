Убивця Фаріон під арештом та мирний план Трампа — ефір День.LIVE

Сьогодні, 26 липня, разом з запрошеними експертами і аналітиками поговоримо про актуальні події. Зокрема обговоримо нові подробиці справи убивства Ірини Фаріон та новий мирний план кандидата у Президенти Сполучених Штатів Дональда Трампа.
Подивитися ефір можна о 13:00 за посиланням.
Про що ефір
Сьогодні в День.LIVE обговорюють такі теми:
- Справа Фаріон;
- Брифінг Клименка щодо підозрюваного;
- Черговий план Трампа;
- Студенти заочники з 1 серпня втратять відстрочку від мобілізації;
- Держборг України зріс ще на 1 млрд доларів;
- Уряд схвалив економічне бронювання для ФОПів.
Гості сьогоднішнього ефіру:
- політичний аналітик Вʼячеслав Потапенко;
- cекретар Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій Наталія Піпа;
- виконавчий директор експерт економічного дискусійного клубу Олег Пендзин;
- журналістка, головна редакторка газети День, громадська діячка Лариса Івшина.
Раніше ми писали, що міністр внутрішніх справ Ігор Клименко розповів, що підозрюваний у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон мав здійснити щонайменше ще одне вбивство. Наступним міг бути народний депутат Максим Бужанський.
Також Трамп прокоментував свою останню телефонну розмову з Президентом України Володимиром Зеленським. Він також звинуватив Джо Байдена у війні.