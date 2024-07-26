Убийца Фарион под арестом и мирный план Трампа — эфир День.LIVE

Сегодня, 26 июля, вместе с приглашенными экспертами и аналитиками поговорим об актуальных событиях. В частности, обсудим новые подробности дела убийства Ирины Фарион и новый мирный план кандидата в Президенты Соединенных Штатов Дональда Трампа.
Посмотреть эфир можно в 13:00 по ссылке.
О чем эфир
Сегодня в День.LIVE обсуждают следующие темы:
- Справа Фарион;
- Брифинг Клименко по поводу подозреваемого;
- Очередной план Трампа;
- Студенты заочники с 1 августа потеряют отсрочку от мобилизации;
- Госдолг Украины вырос еще на 1 млрд долларов;
- Правительство одобрило экономическое бронирование для ФЛП.
Гости сегодняшнего эфира:
- политический аналитик Вячеслав Потапенко;
- секретарь Комитета Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций Наталья Пипа;
- исполнительный директор эксперт экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин;
- журналистка, главная редактор газеты День, общественный деятель Лариса Ившина.
Ранее мы писали, что министр внутренних дел Игорь Клименко рассказал, что подозреваемый в убийстве языковеда Ирины Фарион должен совершить по меньшей мере еще одно убийство. Следующим мог быть народный депутат Максим Бужанский.
Также Трамп прокомментировал свой последний телефонный разговор с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Он также обвинил Джо Байдена в войне.