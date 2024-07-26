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Убийца Фарион под арестом и мирный план Трампа — эфир День.LIVE

Убийца Фарион под арестом и мирный план Трампа — эфир День.LIVE

26 июля 2024 г. 13:03

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13:03 Убийца Фарион под арестом и мирный план Трампа — эфир День.LIVE

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10:30 Средняя зарплата в Украине на 25% меньше, чем в статистике Госстата — экономический эксперт

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08:00 Задержание предполагаемого убийцы Фарион и отсрочка для аспирантов — эфир Ранок.LIVE

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18:25 Потери 59-й бригады на фронте — офицер сообщил о ходе расследования

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18:13 Эксперт подверг сомнению открытие синей ветки метро осенью

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17:50 Задержание убийцы Фарион и Шольц пригрозил Путину — эфир Вечір.LIVE

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17:00 Эксперт объяснила, почему для Китая важно посадить за стол переговоров Украину и Россию

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16:28 Военный заявил, что люди подделывают медицинские документы, чтобы попасть в армию

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18:00Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым в Украине безбарьерным — детали

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13:03 Убийца Фарион под арестом и мирный план Трампа — эфир День.LIVE

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10:30 Средняя зарплата в Украине на 25% меньше, чем в статистике Госстата — экономический эксперт

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08:00 Задержание предполагаемого убийцы Фарион и отсрочка для аспирантов — эфир Ранок.LIVE

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00:10 Харрис баллотируется в президенты и обращение Байдена — главные новости из США

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23:59 Цены на продукты в прифронтовых территориях выше, чем в Киеве — нардеп рассказала, как действовать

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18:25 Потери 59-й бригады на фронте — офицер сообщил о ходе расследования

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18:13 Эксперт подверг сомнению открытие синей ветки метро осенью

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17:50 Задержание убийцы Фарион и Шольц пригрозил Путину — эфир Вечір.LIVE

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17:00 Эксперт объяснила, почему для Китая важно посадить за стол переговоров Украину и Россию

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16:28 Военный заявил, что люди подделывают медицинские документы, чтобы попасть в армию

Сегодня, 26 июля, вместе с приглашенными экспертами и аналитиками поговорим об актуальных событиях. В частности, обсудим новые подробности дела убийства Ирины Фарион и новый мирный план кандидата в Президенты Соединенных Штатов Дональда Трампа.

Посмотреть эфир можно в 13:00 по ссылке.

О чем эфир

Сегодня в День.LIVE обсуждают следующие темы:

  • Справа Фарион;
  • Брифинг Клименко по поводу подозреваемого;
  • Очередной план Трампа;
  • Студенты заочники с 1 августа потеряют отсрочку от мобилизации;
  • Госдолг Украины вырос еще на 1 млрд долларов;
  • Правительство одобрило экономическое бронирование для ФЛП.

Гости сегодняшнего эфира:

  • политический аналитик Вячеслав Потапенко;
  • секретарь Комитета Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций Наталья Пипа;
  • исполнительный директор эксперт экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин;
  • журналистка, главная редактор газеты День, общественный деятель Лариса Ившина.

Ранее мы писали, что министр внутренних дел Игорь Клименко рассказал, что подозреваемый в убийстве языковеда Ирины Фарион должен совершить по меньшей мере еще одно убийство. Следующим мог быть народный депутат Максим Бужанский.

Также Трамп прокомментировал свой последний телефонный разговор с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Он также обвинил Джо Байдена в войне.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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