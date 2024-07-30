У Тисі знайшли тіло студента та заява Подоляка про перемовини з РФ — головні новини 30 липня

Президент України Володимир Зеленський відвідав поранених військових. Водночас для українських перевізників спростили оформлення бронювання від мобілізації для співробітників.

Про все це й не тільки розповість Вадим Ярошенко в новому випуску програми "Просто новини".

Головні новини 30 липня

Зеленський під час поїздки до Рівненської області відвідав госпіталь та поспілкувався з військовими.

Шмигаль зробив заяву про ситуацію в енергетиці.

Подоляк зробив заяву про переговори з РФ.

У Тисі знайшли тіло з документами зниклого студента зі Львова.

Нагадаємо, в ГУР розкрили подробиці удару по російських бомбардувальниках на аеродромі "Оленья".

Також ми писали, що Ізраїль завдав удару по столиці Лівану — Бейруту. Ціллю був командир "Хезболли", який, ймовірно, був відповідальним за обстріл по стадіону на Голанських висотах.