У Тисі знайшли тіло студента та заява Подоляка про перемовини з РФ — головні новини 30 липня

Президент України Володимир Зеленський відвідав поранених військових. Водночас для українських перевізників спростили оформлення бронювання від мобілізації для співробітників.
Про все це й не тільки розповість Вадим Ярошенко в новому випуску програми "Просто новини".
Головні новини 30 липня
- Зеленський під час поїздки до Рівненської області відвідав госпіталь та поспілкувався з військовими.
- Шмигаль зробив заяву про ситуацію в енергетиці.
- Подоляк зробив заяву про переговори з РФ.
- У Тисі знайшли тіло з документами зниклого студента зі Львова.
Нагадаємо, в ГУР розкрили подробиці удару по російських бомбардувальниках на аеродромі "Оленья".
Також ми писали, що Ізраїль завдав удару по столиці Лівану — Бейруту. Ціллю був командир "Хезболли", який, ймовірно, був відповідальним за обстріл по стадіону на Голанських висотах.