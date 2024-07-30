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У Тисі знайшли тіло студента та заява Подоляка про перемовини з РФ — головні новини 30 липня

У Тисі знайшли тіло студента та заява Подоляка про перемовини з РФ — головні новини 30 липня

30 липня 2024 р. 23:40

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23:40 У Тисі знайшли тіло студента та заява Подоляка про перемовини з РФ — головні новини 30 липня

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18:05 Експерт спрогнозував, чого очікувати українцям з настанням холодів

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17:08 Військовий спростував інформацію ISW про прорив окупантів у Вовчанську

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16:58 У ЗСУ спростували інформацію про захоплення росіянами Роботиного

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18:00Головний залізничний вокзал у Львові стане першим в Україні безбарʼєрним — деталі

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23:40 У Тисі знайшли тіло студента та заява Подоляка про перемовини з РФ — головні новини 30 липня

Text

22:35 Берлінська висловила припущення, скільки ще може тривати війна в Україну

Text

21:13 Нардеп Нагорняк повідомив, скільки ракет прилетіло на ДніпроГЕС за час війни

Text

19:23 Стан енергосистеми України — Нагорняк відповів, як покращують ситуацію

Text

18:25 Експерт спрогнозував ситуацію з відключенням світла на найближчі місяці

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

18:24 Військовий пояснив, як ЗСУ компенсують перевагу росіян в артилерії

Text

18:06 Росія готує масований обстріл та візит Зеленського на Волинь — ефір Вечір.LIVE

Text

18:05 Експерт спрогнозував, чого очікувати українцям з настанням холодів

Text

17:08 Військовий спростував інформацію ISW про прорив окупантів у Вовчанську

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Президент України Володимир Зеленський відвідав поранених військових. Водночас для українських перевізників спростили оформлення бронювання від мобілізації для співробітників.

Про все це й не тільки розповість Вадим Ярошенко в новому випуску програми "Просто новини"

Головні новини 30 липня

  • Зеленський під час поїздки до Рівненської області відвідав госпіталь та поспілкувався з військовими.
  • Шмигаль зробив заяву про ситуацію в енергетиці.
  • Подоляк зробив заяву про переговори з РФ.
  • У Тисі знайшли тіло з документами зниклого студента зі Львова.

Нагадаємо, в ГУР розкрили подробиці удару по російських бомбардувальниках на аеродромі "Оленья".

Також ми писали, що Ізраїль завдав удару по столиці Лівану — Бейруту. Ціллю був командир "Хезболли", який, ймовірно, був відповідальним за обстріл по стадіону на Голанських висотах.

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00:15 Приємна новина від Укренерго — чи будуть сьогодні вимикати світло в Україні

Оновлено

00:14 Повторні вибухи в Київській області — куди намагається вдарити Росія

00:03 Україна почала отримувати від РФ інформацію про полонених — Лубінець зробив заяву

30 липня 2024

23:58 Розповсюдження гарячки Денге в Україні — у МОЗ спростували нашумілий фейк

Оновлено

23:56 Потужні вибухи лунають в Дніпропетровській області — по якому місту цілить ворог

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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