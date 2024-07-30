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В Тисе нашли тело студента и заявление Подоляка о переговорах с РФ — главные новости 30 июля

В Тисе нашли тело студента и заявление Подоляка о переговорах с РФ — главные новости 30 июля

30 июля 2024 г. 23:40

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23:40 В Тисе нашли тело студента и заявление Подоляка о переговорах с РФ — главные новости 30 июля

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22:35 Берлинская предположила, сколько еще может продолжаться война в Украине

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21:13 Нардеп Нагорняк сообщил, сколько ракет прилетело на ДнепроГЭС за время войны

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19:23 Состояние энергосистемы Украины — Нагорняк ответил, как улучшают ситуацию

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18:25 Эксперт спрогнозировал ситуацию с отключением света на ближайшие месяцы

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18:24 Военный объяснил, как ВСУ компенсируют преимущество россиян в артиллерии

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18:06 Россия готовит массированный обстрел и визит Зеленского на Волынь — эфир Вечір.LIVE

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18:05 Эксперт спрогнозировал, чего ожидать украинцам с наступлением холодов

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17:08 Военный опроверг информацию ISW о прорыве оккупантов в Волчанске

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16:58 В ВСУ опровергли информацию о захвате россиянами Роботиного

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18:00Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым в Украине безбарьерным — детали

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23:40 В Тисе нашли тело студента и заявление Подоляка о переговорах с РФ — главные новости 30 июля

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22:35 Берлинская предположила, сколько еще может продолжаться война в Украине

Text

21:13 Нардеп Нагорняк сообщил, сколько ракет прилетело на ДнепроГЭС за время войны

Text

19:23 Состояние энергосистемы Украины — Нагорняк ответил, как улучшают ситуацию

Text

18:25 Эксперт спрогнозировал ситуацию с отключением света на ближайшие месяцы

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

18:24 Военный объяснил, как ВСУ компенсируют преимущество россиян в артиллерии

Text

18:06 Россия готовит массированный обстрел и визит Зеленского на Волынь — эфир Вечір.LIVE

Text

18:05 Эксперт спрогнозировал, чего ожидать украинцам с наступлением холодов

Text

17:08 Военный опроверг информацию ISW о прорыве оккупантов в Волчанске

Text

16:58 В ВСУ опровергли информацию о захвате россиянами Роботиного

Президент Украины Владимир Зеленский посетил раненых военных. В то же время, для украинских перевозчиков упростили оформление бронирования от мобилизации для сотрудников.

Обо всем этом и не только расскажет Вадим Ярошенко в новом выпуске программы "Просто новини".

Главные новости 30 июля

  • Зеленский во время поездки в Ровенскую область посетил госпиталь и пообщался с военными.
  • Шмыгаль сделал заявление о ситуации в энергетике.
  • Подоляк сделал заявление о переговорах с РФ.
  • В Тисе нашли тело с документами пропавшего студента из Львова.

Напомним, в ГУР раскрыли подробности удара по российским бомбардировщикам на аэродроме "Оленья".

Также мы писали, что Израиль нанес удар по столице Ливана — Бейруту. Целью был командир "Хезболла", который, вероятно, был ответственен за обстрел по стадиону на Голанских высотах.

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23:33 На войне в Украине погиб финский доброволец

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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