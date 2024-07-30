В Тисе нашли тело студента и заявление Подоляка о переговорах с РФ — главные новости 30 июля

Президент Украины Владимир Зеленский посетил раненых военных. В то же время, для украинских перевозчиков упростили оформление бронирования от мобилизации для сотрудников.

Обо всем этом и не только расскажет Вадим Ярошенко в новом выпуске программы "Просто новини".

Главные новости 30 июля

Зеленский во время поездки в Ровенскую область посетил госпиталь и пообщался с военными.

Шмыгаль сделал заявление о ситуации в энергетике.

Подоляк сделал заявление о переговорах с РФ.

В Тисе нашли тело с документами пропавшего студента из Львова.

Напомним, в ГУР раскрыли подробности удара по российским бомбардировщикам на аэродроме "Оленья".

Также мы писали, что Израиль нанес удар по столице Ливана — Бейруту. Целью был командир "Хезболла", который, вероятно, был ответственен за обстрел по стадиону на Голанских высотах.