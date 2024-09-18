У Комітеті нацбезпеки відреагували на заяву про звільнення Безуглої

Член комітету з безпеки, оборони та розвідки народний депутат Олександр Федієнко прокоментував заяву Мар'яни Безуглої про звільнення з комітету нацбезпеки. Він переконаний, що Безугла зможе знайти своє місце у комітеті зовнішньої політики.

Таку думку Федієнко висловив в ефірі День.LIVE у середу, 18 вересня.

Безугла подала у відставку

"Якщо вона бачить себе в іншому комітеті, на парламентарському, так би мовити, фронті, то чому б ні. Я сам був колись у комітеті по цифровій трансформації, потім перейшов в оборонний", — пояснив Федієнко.

Він зазначив, що, на його думку, Безугла багато зробила під час роботи в оборонному комітеті і тепер цілком може спробувати свої сили в іншому місці.

"Мар'яна Володимирівна відчула, що тут вона зробила все. І дійсно було багато зроблено. Тепер вона переходить у інший комітет і це нормально", — зазначив нардеп.

Нардеп також прокоментував іронічне привітання Повітряних сил з приводу відставки Безуглої. Нагадаємо, командування ПС останнім часом було в епіцентрі критики з боку Безуглої.

"Я допомагаю військовослужбовцям. Я теж критикую наші Збройні сили, але не роблю це публічно, щоб не грати на руку ворогу. Facebook — це гарний майданчик. Але усім експертам звідти я кажу: "Давайте поїдемо, і ви побачите що таке реальна війна, і що таке реальний фронт"", — зазначив Федієнко.