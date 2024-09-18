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В Комитете нацбезопасности отреагировали на заявление об увольнении Безуглой

В Комитете нацбезопасности отреагировали на заявление об увольнении Безуглой

18 сентября 2024 г. 15:22

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Член комитета по безопасности, обороне и разведке народный депутат Александр Федиенко прокомментировал заявление Марьяны Безуглой об увольнении из комитета нацбезопасности. Он уверен, что Безугла сможет найти свое место в комитете внешней политики.

Такое мнение Федиенко высказал в эфире День.LIVE в среду, 18 сентября.

Безуглая подала в отставку

"Если она видит себя в другом комитете, на парламентарском, так сказать, фронте, то почему бы и нет. Я сам был когда-то в комитете по цифровой трансформации, потом перешел в оборонный", — пояснил Федиенко.

Он отметил, что, по его мнению, Безугла многое сделала во время работы в оборонном комитете и теперь вполне может попробовать свои силы в другом месте.

"Марианна Владимировна почувствовала, что здесь она сделала все. И действительно было много сделано. Теперь она переходит в другой комитет и это нормально", — отметил нардеп.

Нардеп также прокомментировал ироническое поздравление Воздушных сил по поводу отставки Безуглой. Напомним, командование ПС в последнее время было в эпицентре критики со стороны Безуглой.

"Я помогаю военнослужащим. Я тоже критикую наши Вооруженные силы, но не делаю это публично, чтобы не играть на руку врагу. Facebook — это хорошая площадка. Но всем экспертам оттуда я говорю: "Давайте поедем, и вы увидите что такое реальная война, и что такое реальный фронт"", — отметил Федиенко.

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