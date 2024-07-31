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У Києві збільшили компенсацію за генератори — Бахматов пояснив важливі нюанси

У Києві збільшили компенсацію за генератори — Бахматов пояснив важливі нюанси

31 липня 2024 р. 21:51

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В Києві у кілька разів збільшили розмір компенсації за встановлення незалежних джерел електроенергії у будинках, а порядок відшкодування вартості передбачений для усіх будинків столиці. Водночас київська влада має бути готовою до реалізації такої ініціативи.

Про це у середу, 31 липня, в етері День.LIVE заявив голова та засновник Офісу Трансформації Максим Бахматов.

У Києві збільшили компенсацію за генератори

Раніше місто компенсувало 75% вартості, але не більше, ніж 80 тисяч гривень за одну одиницю обладнання.

Тепер компенсація до 100 тисяч гривень може бути для будинків до шести поверхів включно.

До 200 тисяч гривень отримають будинки у яких від семи до 16 поверхів.

А до 300 тисяч для будинків від 17 поверхів.

Порядок відшкодування вартості передбачений для усіх будинків Києва

Що каже експерт

За словами Бахматова, мають бути відповідальні, як за самі генератори, так і за їхній технічний стан. 

Експерт зазначив, що у Києві налічується 11 тисяч будинків та 40 тисяч під'їздів.

"Нам потрібно майже у кожному будинку контролювати підйом тепла та підйом води на поверхи, щоб вода циркулювала, щоб вони працювали. І ми маємо перевірити, скільки встановлено генераторів, на скільки вони готові, чи пройшли технічний огляд та хто за них несе відповідальність", — сказав він.

Бахматов наголосив, що має бути ефективна реалізація цієї ідеї.

"Київський міський голова не має гратися у політику, а має займатися базовими потребами киян, екологією, каналізацією, освітленням, теплом", — підсумував експерт.

Раніше ми повідомляли, що в Україні ціни на зарядні станції, генератори та сонячні панелі стали нижчими з 27 липня. Ці товари можна ввозити в Україну без податків і зборів.

А в державному Ощадбанку стартувала ініціатива з посилення енергонезалежності клієнтів на тлі складної ситуації в енергетичній сфері. Тепер у фінустанові доступні пільгові кредити на купівлю альтернативних джерел електроенергії.

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23:00 Синоптик попередив про повернення до України аномальної спеки в серпні

22:50 На Прикарпатті оголосили підозру чоловікам за напад на співробітника ТЦК і пошкодження авто

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

22:46 Грошова мотивація Усика не допомагає — Україна втратила другого боксера на Олімпіаді

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