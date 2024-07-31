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В Киеве увеличили компенсацию за генераторы — Бахматов объяснил важные нюансы

В Киеве увеличили компенсацию за генераторы — Бахматов объяснил важные нюансы

31 июля 2024 г. 21:51

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20:07 Витренко назвал причину затопления тоннелей метро в Киеве и указал на виновных

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18:05 Смерть пленного "азовца" в СИЗО России и заявление Зеленского — эфир Вечір.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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18:03 Долги за коммуналку стремительно выросли — эксперт назвал сумму, которую должны украинцы

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16:07 Военный Сазонов спрогнозировал, когда возможны переговоры с Россией

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В Киеве в несколько раз увеличили размер компенсации за установку независимых источников электроэнергии в домах, а порядок возмещения стоимости предусмотрен для всех домов столицы. В то же время киевские власти должны быть готовы к реализации такой инициативы.

Об этом в среду, 31 июля, в эфире День.LIVE заявил глава и основатель Офиса Трансформации Максим Бахматов.

В Киеве увеличили компенсацию за генераторы

Ранее город компенсировал 75% стоимости, но не более 80 тысяч гривен за одну единицу оборудования.

Теперь компенсация до 100 тысяч гривен может быть для домов до шести этажей.

До 200 тысяч гривен получат дома в которых от семи до 16 этажей.

А до 300 тысяч для домов от 17 этажей.

Порядок возмещения стоимости предусмотрен для всех домов Киева

Что говорит эксперт

По словам Бахматова, должны быть те, кто должен отвечать как за сами генераторы, так и за их техническое состояние.

Эксперт отметил, что в Киеве насчитывается 11 тысяч домов и 40 тысяч подъездов.

"Нам нужно почти в каждом доме контролировать подъем тепла и подъем воды на этажи, чтобы вода циркулировала, чтобы они работали. И мы должны проверить, сколько установлено генераторов, на сколько они готовы, прошли ли технический осмотр и кто за них несет ответственность", — сказал он.

Бахматов подчеркнул, что должна быть эффективная реализация этой идеи.

"Киевский городской голова не должен играть в политику, а должен заниматься базовыми потребностями киевлян, экологией, канализацией, освещением, теплом", — подытожил эксперт.

Ранее мы сообщали, что в Украине цены на зарядные станции, генераторы и солнечные панели стали ниже с 27 июля. Эти товары можно ввозить в Украину без налогов и сборов.

А в государственном Ощадбанке стартовала инициатива по усилению энергонезависимости клиентов на фоне сложной ситуации в энергетической сфере. Теперь у финучреждения доступны льготные кредиты на покупку альтернативных источников электроэнергии.

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22:45 В Украине подешевел бензин — какой будет стоимость топлива завтра

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

22:31 Подарок для Одесчины — энергетики спрогнозировали отключения света на завтра

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