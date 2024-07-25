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Ціни на продукти у прифронтових територіях вищі, ніж у Києві — нардепка розповіла як діяти

Ціни на продукти у прифронтових територіях вищі, ніж у Києві — нардепка розповіла як діяти

25 липня 2024 р. 23:59

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23:59 Ціни на продукти у прифронтових територіях вищі, ніж у Києві — нардепка розповіла як діяти

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18:25 Втрати 59-ї бригади на фронті — офіцер повідомив про перебіг розслідування

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18:13 Експерт поставив під сумнів відкриття синьої гілки метро восени

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17:50 Затримання вбивці Фаріон та Шольц пригрозив Путіну — ефір Вечір.LIVE

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17:00 Експертка пояснила, чому для Китаю важливо посадити за стіл переговорів Україну та Росію

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16:28 Військовий заявив, що люди підроблюють медичні документи, щоб потрапити у військо

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13:02 Атака Росії по НАТО, наступ на Курахівському напрямку та вбивці Фаріон — ефір День.LIVE

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Ціни на продукти у прифронтових регіонах значно вищі ніж у Києві. Влада має зробити коефіцієнт для пенсіонерів та державних службовців, які знаходяться поблизу зони бойових дій.

Про це повідомила народна депутатка Вікторія Гриб в ефірі Вечір.LIVE у четвер, 25 липня.

Які ціни на продукти у прифронтових територіях

Нардепка зазначила, що в наразі є чимало міжнародних партнерів і компаній, які намагаються допомагати українцям, що знаходяться у складних життєвих ситуаціях.

"Мені здається, що такі програми спрямовані зараз на прифронтові території. Це правильно, бо там людям взагалі важко виживати. Вони щодня знаходяться у пеклі. Я завжди говорила, що державі потрібно думати, що ми як держава можемо зробити для прифронтових територій", — заявила Гриб. 

Вона додала, що ціни на продукти харчування у прифронтових зонах дуже сильно відрізняються. 

"Ціни на продукти у прифронтових зонах вищі, ніж у столиці. Знайомі кажуть, що їх там або немає, або вони коштують шалені гроші", — сказала депутат. 

Вона наголосила, що влада має зробити коефіцієнт для пенсіонерів та держслужбовців, які знаходяться поблизу зони бойових дій.

Нагадаємо, підвищення акцизів на пальне призведе до зростання цін на всі товари, адже витрати на паливо включені у собівартість усіх виробництв. 

Раніше ми писали, що українські виробники протягом року підвищували гуртові ціни своєї продукції через низку факторів на тлі війни. У підсумку промислові товари у червні 2024 року проти червня 2023-го зросли на 26,7%.

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