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Цены на продукты в прифронтовых территориях выше, чем в Киеве — нардеп рассказала, как действовать

Цены на продукты в прифронтовых территориях выше, чем в Киеве — нардеп рассказала, как действовать

25 июля 2024 г. 23:59

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Цены на продукты в прифронтовых регионах значительно выше, чем в Киеве. Власти должны сделать коэффициент для пенсионеров и государственных служащих, находящихся вблизи зоны боевых действий.

Об этом сообщила народный депутат Виктория Гриб в эфире Вечер.LIVE в четверг, 25 июля.

Какие цены на продукты в прифронтовых территориях

Нардеп отметила, что сейчас немало международных партнеров и компаний, которые пытаются помогать украинцам, находящимся в сложных жизненных ситуациях.

"Мне кажется, что такие программы направлены сейчас на прифронтовые территории. Это правильно, потому что там людям вообще трудно выживать. Они каждый день находятся в аду. Я всегда говорила, что государству нужно думать, что мы как государство можем сделать для прифронтовых территорий", — заявила Гриб.

Она добавила, что цены на продукты питания в прифронтовых зонах очень сильно разнятся.

"Цены на продукты в прифронтовых зонах выше, чем в столице. Знакомые говорят, что их там или нет, или они стоят сумасшедшие деньги", — сказала депутат.

Она подчеркнула, что власти должны сделать коэффициент для пенсионеров и госслужащих, находящихся вблизи зоны боевых действий.

Напомним, повышение акцизов на горючее приведет к росту цен на все товары, ведь расходы на топливо включены в себестоимость всех производств.

Ранее мы писали, что украинские производители в течение года повышали оптовые цены своей продукции из-за ряда факторов на фоне войны. В итоге промышленные товары в июне 2024 г. против июня 2023 г. выросли на 26,7%.

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