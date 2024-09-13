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Це шлях до тоталітаризму — експерт пояснив чим відеонагляд в Україні небезпечний

Це шлях до тоталітаризму — експерт пояснив чим відеонагляд в Україні небезпечний

13 вересня 2024 р. 12:49

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13:00 Дозвіл на удари вглиб Росії та контрнаступ росіян на Курщині — ефір День.LIVE

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12:49 Це шлях до тоталітаризму — експерт пояснив чим відеонагляд в Україні небезпечний

Text

11:49 Шкідники у військовій формі — нардеп Мазурашу заявив, що працівники ТЦК мають відрізнятися від ЗСУ

Text

10:43 Братчук назвав кількість росіян, які могли б бути біля Покровська, якби не Курська операція

Text

09:27 Наступ росіян на Курщині — чи досягли якихось успіхів окупанти

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

08:30 Юрист пояснив, як перехожі мають реагувати, коли бачать бійку з військовими

Text

08:00 Контрнаступ РФ на Курщині і критика Зеленським мирного плану Китаю та Бразилії — ефір Ранок.LIVE

12 вересня 2024
Text

22:46 Берлінська пояснила, коли варто очікувати завершення війни

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20:08 Депутат Київради назвав помилки, яких припустилися при будівництві тунелю синьої гілки метро

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Виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини Андрій Павліченко заявив, що посилений відеомоніторинг в Україні, який подумують впровадити депутати,, несе велику загрозу. Він порівняв це з проявом тоталітарного режиму, як в Росії та Китаї та вказав на нюанс, який загрожує безпеці даних.

Про це він заявив у ефірі Ранок.LIVE 13 вересня.

Україна рухається в бік тоталітаризму?

Андрій Павліченко заявив, що ініціатива депутатів про впровадження посиленого відеонагляду за українцями з можливістю ідентифікації облич є найгіршою за останні роки. Він додав, що камери, які мали б здійснювати такий контроль, несуть велику загрозу для конфіденційності даних.

"Це ми рухаємось абсолютно в сторону Китаю, Росії. Системи відеонагляду працюють за іншими стандартами. Давайте говорити про те, який захист є у цієї системи відеонагляду, тому що Україна закуповувала китайське обладнання, від якого відмовились і яке заборонене навіть закуповувати у Сполучених Штатах Америки, тому що воно є шпигунським", — пояснив експерт.

Він додав, що в ЄС є чітко визначені закони та норми, які регулюють роботу таких камер, збір та обробку персональних даних.

"Взагалі питання контролю, питання стеження за особами має бути дуже чітко врегульоване. Я нагадаю, ми рухаємось до ЄС, там є стандарти. Це генеральна директива захисту персон даних це обробка персональних даних і втручання в приватність категорично регулюється і заборонена. В даному випадку ми рухаємось в сторону тоталітаризму", — висловився Павліченко.

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13:44 Платиш 2000 доларів і ти студент, а не воїн — у Києві затримали проректора університету на хабарі

13:40 Сильні дощі та пориви вітру — Діденко повідомила, де завтра погіршиться погода

13:39 Країни ЄС оскаржать плани МВФ відновити відносини з Росією

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:28 Росіяни КАБами вдарили по Сумщині — є загиблі та поранені

13:23 Кличко зустрівся з Шольцом у Берліні — що обговорили

13:21 Ремонт пошкодженої котельні в Одесі оцінили в 11,5 мільйонів

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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