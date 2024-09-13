Це шлях до тоталітаризму — експерт пояснив чим відеонагляд в Україні небезпечний

Виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини Андрій Павліченко заявив, що посилений відеомоніторинг в Україні, який подумують впровадити депутати,, несе велику загрозу. Він порівняв це з проявом тоталітарного режиму, як в Росії та Китаї та вказав на нюанс, який загрожує безпеці даних.

Про це він заявив у ефірі Ранок.LIVE 13 вересня.

Україна рухається в бік тоталітаризму?

Андрій Павліченко заявив, що ініціатива депутатів про впровадження посиленого відеонагляду за українцями з можливістю ідентифікації облич є найгіршою за останні роки. Він додав, що камери, які мали б здійснювати такий контроль, несуть велику загрозу для конфіденційності даних.

"Це ми рухаємось абсолютно в сторону Китаю, Росії. Системи відеонагляду працюють за іншими стандартами. Давайте говорити про те, який захист є у цієї системи відеонагляду, тому що Україна закуповувала китайське обладнання, від якого відмовились і яке заборонене навіть закуповувати у Сполучених Штатах Америки, тому що воно є шпигунським", — пояснив експерт.

Він додав, що в ЄС є чітко визначені закони та норми, які регулюють роботу таких камер, збір та обробку персональних даних.

"Взагалі питання контролю, питання стеження за особами має бути дуже чітко врегульоване. Я нагадаю, ми рухаємось до ЄС, там є стандарти. Це генеральна директива захисту персон даних це обробка персональних даних і втручання в приватність категорично регулюється і заборонена. В даному випадку ми рухаємось в сторону тоталітаризму", — висловився Павліченко.