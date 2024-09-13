Это путь к тоталитаризму — эксперт объяснил чем видеонаблюдение в Украине опасно

Исполнительный директор Украинского Хельсинкского союза по правам человека Андрей Павличенко заявил, что усиленный видеомониторинг в Украине, который подумывают внедрить депутаты, несет большую угрозу. Он сравнил это с проявлением тоталитарного режима, как в России и Китае, и указал на нюанс, угрожающий безопасности данных.

Об этом он заявил в эфире Ранок.LIVE 13 сентября.

Украина двигается в сторону тоталитаризма?

Андрей Павличенко заявил, что инициатива депутатов о внедрении усиленного видеонаблюдения за украинцами с возможностью идентификации лиц является худшей за последние годы. Он добавил, что камеры, которые должны осуществлять такой контроль, несут большую угрозу для конфиденциальности данных.

"Это мы двигаемся абсолютно в сторону Китая, России. Системы видеонаблюдения работают по другим стандартам. Давайте говорить о том, какая защита есть у этой системы видеонаблюдения, потому что Украина закупала китайское оборудование, от которого отказались, и которое запрещено даже закупать в Соединенных Штатах Америки , потому что оно является шпионским", — объяснил эксперт.

Он добавил, что в ЕС есть четко определенные законы и нормы, регулирующие работу таких камер, сбор и обработку персональных данных.

"Вообще вопрос контроля, вопрос слежки за лицами должен быть очень четко урегулирован. Я напомню, мы двигаемся в ЕС, там есть стандарты. Это генеральная директива защиты персон данных это обработка персональных данных и вмешательство в конфиденциальность категорически регулируется и запрещена. В данном случае мы двигаемся в сторону тоталитаризма", — высказался Павличенко.