Термінова заява Зеленського та відмова Кремля від Курська — ефір Вечір.LIVE

Сьогодні в ефірі Вечір.LIVE разом із запрошеними експертами обговоримо низку важливих та актуальних питань. Зокрема, термінову заяву Президента України Володимира Зеленського та готовність Російської Федерації відмовитися від Курської області.

Подивитися ефір можна о 17:50 за посиланням.

Про що ефір

Сьогодні в Вечір.LIVE обговорюють такі теми:

Кремль розпочав інфокампанію, щоб применшити значення втрати Курщини;

Посольство США попередило про можливі удари РФ по об'єктах України перед Днем незалежності;

Зеленський: Росія зруйнувала вже понад 500 церков в Україні;

Голова МАГАТЕ планує відвідати Курську АЕС;

Українські БпЛА атакували центр радіотехнічної розвідки та аеропорт під Москвою, а також авіабазу Міллерово в Ростовській області, — Буданов;

Україна готується до найскладнішої зими: у "Нафтогазі" розповіли, що буде з цінами.

Гості сьогоднішнього ефіру:

віцепрем'єр-міністр України 2016-2019 рр.), експерт з економічної та соціальної політики Павло Розенко;

голова підкомітету з питань ринку капіталів, інших регульованих ринків, цінних паперів та похідних фінансових інструментів (деривативи) Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Андрій Ніколаєнко;

Член Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, народний депутат України Анна Скороход;

народний депутат України, Слуга Народу Георгій Мазурашу;

генерал-майор запасу Сергій Кривонос;

адвокат, юрист Ростислав Кравець.