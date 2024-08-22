Термінова заява Зеленського та відмова Кремля від Курська — ефір Вечір.LIVE

Сьогодні в ефірі Вечір.LIVE разом із запрошеними експертами обговоримо низку важливих та актуальних питань. Зокрема, термінову заяву Президента України Володимира Зеленського та готовність Російської Федерації відмовитися від Курської області.
Подивитися ефір можна о 17:50 за посиланням.
Про що ефір
Сьогодні в Вечір.LIVE обговорюють такі теми:
- Кремль розпочав інфокампанію, щоб применшити значення втрати Курщини;
- Посольство США попередило про можливі удари РФ по об'єктах України перед Днем незалежності;
- Зеленський: Росія зруйнувала вже понад 500 церков в Україні;
- Голова МАГАТЕ планує відвідати Курську АЕС;
- Українські БпЛА атакували центр радіотехнічної розвідки та аеропорт під Москвою, а також авіабазу Міллерово в Ростовській області, — Буданов;
- Україна готується до найскладнішої зими: у "Нафтогазі" розповіли, що буде з цінами.
Гості сьогоднішнього ефіру:
- віцепрем'єр-міністр України 2016-2019 рр.), експерт з економічної та соціальної політики Павло Розенко;
- голова підкомітету з питань ринку капіталів, інших регульованих ринків, цінних паперів та похідних фінансових інструментів (деривативи) Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Андрій Ніколаєнко;
- Член Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, народний депутат України Анна Скороход;
- народний депутат України, Слуга Народу Георгій Мазурашу;
- генерал-майор запасу Сергій Кривонос;
- адвокат, юрист Ростислав Кравець.