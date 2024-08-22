Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow Срочное заявление Зеленского и отказ Кремля от Курска — эфир Вечір.LIVE arrow
Срочное заявление Зеленского и отказ Кремля от Курска — эфир Вечір.LIVE

Срочное заявление Зеленского и отказ Кремля от Курска — эфир Вечір.LIVE

22 августа 2024 г. 17:50

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

18:19 В Украине с 1 сентября подорожает топливо — Куюн назвал возможную цену

Text

17:50 Срочное заявление Зеленского и отказ Кремля от Курска — эфир Вечір.LIVE

Text

16:42 Спикер ОТГ "Харьков" назвал самые горячие направления в Харьковской области

Text

13:00 Подготовка России к ударам по Киеву и информационная кампания Кремля — эфир День.LIVE

Text

10:46Ляшко отправил проверку в психушку Одесчины, где боевой медик объявил голодовку

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

09:51 Нардепка объяснила, почему закон о регистрации оружия не сработает в условиях войны

Text

09:04 Нардепка заявила о коррупционных злоупотреблениях в военных закупках

Text

08:46 Нардеп резко отреагировала на решение Рады об акцизном налоге на топливо

Text

08:00В Украине вырастут цены на горючее, а Венгрия хочет выселить украинских беженцев — эфир Ранок.LIVE

Text

00:08 Нардеп Мовчан объяснил, почему Украина не может эвакуировать на свою территорию беженцев из Курщины

Text

18:00Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым в Украине безбарьерным — детали

Text

18:19 В Украине с 1 сентября подорожает топливо — Куюн назвал возможную цену

Text

17:50 Срочное заявление Зеленского и отказ Кремля от Курска — эфир Вечір.LIVE

Text

16:42 Спикер ОТГ "Харьков" назвал самые горячие направления в Харьковской области

Text

13:00 Подготовка России к ударам по Киеву и информационная кампания Кремля — эфир День.LIVE

Text

10:46 Ляшко отправил проверку в психушку Одесчины, где боевой медик объявил голодовку

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

09:51 Нардепка объяснила, почему закон о регистрации оружия не сработает в условиях войны

Text

09:04 Нардепка заявила о коррупционных злоупотреблениях в военных закупках

Text

08:46 Нардеп резко отреагировала на решение Рады об акцизном налоге на топливо

Text

08:00 В Украине вырастут цены на горючее, а Венгрия хочет выселить украинских беженцев — эфир Ранок.LIVE

Text

00:08 Нардеп Мовчан объяснил, почему Украина не может эвакуировать на свою территорию беженцев из Курщины

Сегодня в эфире Вечір.LIVE вместе с приглашенными экспертами обсудим ряд важных и актуальных вопросов. В частности, срочное заявление Президента Украины Владимира Зеленского и готовность Российской Федерации отказаться от Курской области.

Посмотреть эфир можно в 17:50 по ссылке.

О чем эфир

Сегодня в Вечір.LIVE обсуждают следующие темы:

  • Кремль начал инфокампанию, чтобы уменьшить значение потери Курщины;
  • Посольство США предупредило о возможных ударах РФ по объектам Украины перед Днем Независимости;
  • Зеленский: Россия разрушила уже более 500 церквей в Украине;
  • Глава МАГАТЭ планирует посетить Курскую АЭС;
  • Украинские БпЛА атаковали центр радиотехнической разведки и аэропорт под Москвой, а также авиабазу Миллерово в Ростовской области, — Буданов;
  • Украина готовится к самой сложной зиме: в "Нефтегазе" рассказали, что будет с ценами.

Гости сегодняшнего эфира:

  • вице-премьер-министр Украины 2016-2019 гг.), эксперт по экономической и социальной политике Павел Розенко;
  • председатель подкомитета по вопросам рынка капиталов, других регулируемых рынков, ценных бумаг и производных финансовых инструментов (деривативы) Комитета Верховной Рады Украины по финансам, налоговой и таможенной политике Андрей Николаенко;
  • член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, народный депутат Украины Анна Скороход;
  • народный депутат Украины, Слуга Народа Георгий Мазураш;
  • генерал-майор запаса Сергей Кривонос;
  • адвокат, юрист Ростислав Кравец.

Также важные новости дня по теме:

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

18:33 Статус "военнообязанный" — что меняет отсрочка от призыва

18:30 В ЦПД объяснили, зачем Путин озвучивает фейк о попытках Украины ударить по Курской АЭС

18:26 В Краснодарском крае России бурлит пожар — СМИ сообщают об ударе по порту "Кавказ"

18:23 Укрзализныця ввела постоянное сообщение между Одессой и Киевом — как будет курсировать поезд

Text

18:19 В Украине с 1 сентября подорожает топливо — Куюн назвал возможную цену

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

18:12 Погибла целая семья — в Черниговской области спасатели ГСЧС достали из канализации тела трех человек

18:02 Данные 16-летних появятся в Реестре военнообязанных — детали

17:59 ВАКС отменил одесскому экс-нардепу подозрение в преступных махинациях — САП обжалует решение

17:53 Вручили повестку человеку с инвалидностью — в Одессе произошел очередной скандал с ТЦК

Text

17:50 Срочное заявление Зеленского и отказ Кремля от Курска — эфир Вечір.LIVE

18:33 Статус "военнообязанный" — что меняет отсрочка от призыва

18:30 В ЦПД объяснили, зачем Путин озвучивает фейк о попытках Украины ударить по Курской АЭС

18:26 В Краснодарском крае России бурлит пожар — СМИ сообщают об ударе по порту "Кавказ"

18:23 Укрзализныця ввела постоянное сообщение между Одессой и Киевом — как будет курсировать поезд

18:12 Погибла целая семья — в Черниговской области спасатели ГСЧС достали из канализации тела трех человек

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

18:02 Данные 16-летних появятся в Реестре военнообязанных — детали

17:59 ВАКС отменил одесскому экс-нардепу подозрение в преступных махинациях — САП обжалует решение

17:53 Вручили повестку человеку с инвалидностью — в Одессе произошел очередной скандал с ТЦК

17:46 Сколько потребителей осталось без света — в Минэнерго сообщили об энергетической ситуации

17:43 В ЦПД опровергли российский фейк о применении ВСУ химического оружия под Курском

05:32 Миллиарды на убийства — сколько денег Россия потратила на ракетные обстрелы Украины

21 августа 2024

06:40 Цены за 1 кг меди в августе — какая стоимость цветных металлов в Украине

20 августа 2024

06:40 Цены на металлолом в Украине — сколько стоит 1 кг чермета в конце августа

18 августа 2024
Эксклюзив

06:24 Сложных пациентов и операций меньше не стало — как работает Охматдет после ракетного удара

Эксклюзив

06:17 Арбузный бум — как фермер из Херсона выращивает арбузы во Львовской области

16 августа 2024
Эксклюзив

18:41 Война войной, а Коблево посетить надо — условия и цены на отдых

16:48 Новый скандал в Одессе из-за российской музыки — что слушают во время войны

15 августа 2024

18:47 Лето подходит к концу — как изменились цены в Одессе на отдых у бассейна

15:19 Наступление на Курск — как его оценивают в Одессе и чего ждут

14 августа 2024

06:40 В Украине дорожает золото — цены за 1 г драгоценного металла в августе

Text

18:19 В Украине с 1 сентября подорожает топливо — Куюн назвал возможную цену

Text

17:50 Срочное заявление Зеленского и отказ Кремля от Курска — эфир Вечір.LIVE

Text

16:42 Спикер ОТГ "Харьков" назвал самые горячие направления в Харьковской области

Text

13:00 Подготовка России к ударам по Киеву и информационная кампания Кремля — эфир День.LIVE

Text

10:46 Ляшко отправил проверку в психушку Одесчины, где боевой медик объявил голодовку

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

09:51 Нардепка объяснила, почему закон о регистрации оружия не сработает в условиях войны

Text

09:04 Нардепка заявила о коррупционных злоупотреблениях в военных закупках

Text

08:46 Нардеп резко отреагировала на решение Рады об акцизном налоге на топливо

Text

08:00 В Украине вырастут цены на горючее, а Венгрия хочет выселить украинских беженцев — эфир Ранок.LIVE

Text

00:08 Нардеп Мовчан объяснил, почему Украина не может эвакуировать на свою территорию беженцев из Курщины