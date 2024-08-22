Срочное заявление Зеленского и отказ Кремля от Курска — эфир Вечір.LIVE

Сегодня в эфире Вечір.LIVE вместе с приглашенными экспертами обсудим ряд важных и актуальных вопросов. В частности, срочное заявление Президента Украины Владимира Зеленского и готовность Российской Федерации отказаться от Курской области.

Посмотреть эфир можно в 17:50 по ссылке.

О чем эфир

Сегодня в Вечір.LIVE обсуждают следующие темы:

Кремль начал инфокампанию, чтобы уменьшить значение потери Курщины;

Посольство США предупредило о возможных ударах РФ по объектам Украины перед Днем Независимости;

Зеленский: Россия разрушила уже более 500 церквей в Украине;

Глава МАГАТЭ планирует посетить Курскую АЭС;

Украинские БпЛА атаковали центр радиотехнической разведки и аэропорт под Москвой, а также авиабазу Миллерово в Ростовской области, — Буданов;

Украина готовится к самой сложной зиме: в "Нефтегазе" рассказали, что будет с ценами.

Гости сегодняшнего эфира:

вице-премьер-министр Украины 2016-2019 гг.), эксперт по экономической и социальной политике Павел Розенко;

председатель подкомитета по вопросам рынка капиталов, других регулируемых рынков, ценных бумаг и производных финансовых инструментов (деривативы) Комитета Верховной Рады Украины по финансам, налоговой и таможенной политике Андрей Николаенко;

член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, народный депутат Украины Анна Скороход;

народный депутат Украины, Слуга Народа Георгий Мазураш;

генерал-майор запаса Сергей Кривонос;

адвокат, юрист Ростислав Кравец.