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Суд над підозрюваним у вбивстві Фаріон та вибухи біля Запорізької АЕС — ефір Вечір.LIVE

Суд над підозрюваним у вбивстві Фаріон та вибухи біля Запорізької АЕС — ефір Вечір.LIVE

26 липня 2024 р. 17:50

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17:50 Суд над підозрюваним у вбивстві Фаріон та вибухи біля Запорізької АЕС — ефір Вечір.LIVE

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17:42 Нардепка пояснила, як зміниться програма предмета Захист Вітчизни

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17:27Рівень очікувань перетнув червону межу — що вимагають дружини військовополонених від Зеленського

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17:17Жінки військовополонених звернулися до Зеленського — ми готові оголосити голодування

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17:07 Начштабу полку "Азов" назвав причину, чому не вдався контрнаступ 2023 року

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16:14 У Третій штурмовій скасували рекрутингові заходи за кордоном — яка причина

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13:41 Скільки відсотків генерації вдасться відновити ДТЕК до жовтня — пояснення нардепа

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13:03 Убивця Фаріон під арештом та мирний план Трампа — ефір День.LIVE

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10:30 Середня зарплата в Україні на 25% менше, ніж в статистиці Держстату — економічний експерт

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08:00 Затримання ймовірного вбивці Фаріон та відстрочка для аспірантів — ефір Ранок.LIVE

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18:00Головний залізничний вокзал у Львові стане першим в Україні безбарʼєрним — деталі

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17:50 Суд над підозрюваним у вбивстві Фаріон та вибухи біля Запорізької АЕС — ефір Вечір.LIVE

Text

17:42 Нардепка пояснила, як зміниться програма предмета Захист Вітчизни

Text

17:27 Рівень очікувань перетнув червону межу — що вимагають дружини військовополонених від Зеленського

Text

17:17 Жінки військовополонених звернулися до Зеленського — ми готові оголосити голодування

Text

17:07 Начштабу полку "Азов" назвав причину, чому не вдався контрнаступ 2023 року

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Text

16:14 У Третій штурмовій скасували рекрутингові заходи за кордоном — яка причина

Text

13:41 Скільки відсотків генерації вдасться відновити ДТЕК до жовтня — пояснення нардепа

Text

13:03 Убивця Фаріон під арештом та мирний план Трампа — ефір День.LIVE

Text

10:30 Середня зарплата в Україні на 25% менше, ніж в статистиці Держстату — економічний експерт

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08:00 Затримання ймовірного вбивці Фаріон та відстрочка для аспірантів — ефір Ранок.LIVE

Сьогодні в ефірі Вечір.LIVE поговоримо про суд над підозрюваним у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон. Обговоримо різке зростання в обігу фальшивих грошей. Також дізнаємося про ситуацію біля Запорізької АЕС, де було чутно вибухи.

Подивитися ефір о 17:50 можна за посиланням

Про що ефір

Також з гостями студії поговоримо про початок Олімпійських ігор-2024 та диверсію, яка сталася на залізниці у Франції перед церемонією відкриття. Крім того, розповімо про таємний кредит, який взяла Угорщина у китайських банків. Не залишимо без уваги і передвиборчі перегони у США.

Гості сьогоднішнього ефіру:

  • політолог — Ігор Рейтерович
  • журналіст, політичний аналітик — Олександр Бригинець
  • експерт-міжнародник — Тарас Семенюк
  • керівник Центру військово-правових досліджень —Олександр Мусієнко
  • виконувач обовʼязків ректора Державного податкового університету — Дмитро Серебрянський

Нагадаємо, віцепрезидентка Сполучених Штатів Америки Камала Гарріс офіційно заявила, що братиме участь у виборах президента. Раніше Джо Байден і голови Демократичної партії підтримали її кандидатуру. Кандидат від Республіканської партії Дональд Трамп вже повідомив про готовність до дебатів з Гарріс.

А у Парижі 26 липня офіційно стартують Літні Олімпійські Ігри. Церемонія відкриття турніру стане по-справжньому помпезною та увійде в історію завдяки низці змін традиційного протоколу.

У Національному олімпійському комітеті наголосили, що всі українські атлети готові підкорювати Ігри-2024. При цьому кількість представників країни найменша в історії незалежності України — 140 осіб.

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18:04 Ціни на книги в Україні зростуть на 30% — коли саме та з яких причин

18:01 Бойко розповів, де продовжить кар'єру — голкіпер не хоче йти з футболу

Термінова новина

18:00 Частину командування 59-ї бригади відсторонили — що сталося

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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