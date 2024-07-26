Суд над підозрюваним у вбивстві Фаріон та вибухи біля Запорізької АЕС — ефір Вечір.LIVE

Сьогодні в ефірі Вечір.LIVE поговоримо про суд над підозрюваним у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон. Обговоримо різке зростання в обігу фальшивих грошей. Також дізнаємося про ситуацію біля Запорізької АЕС, де було чутно вибухи.

Подивитися ефір о 17:50 можна за посиланням.

Про що ефір

Також з гостями студії поговоримо про початок Олімпійських ігор-2024 та диверсію, яка сталася на залізниці у Франції перед церемонією відкриття. Крім того, розповімо про таємний кредит, який взяла Угорщина у китайських банків. Не залишимо без уваги і передвиборчі перегони у США.

Гості сьогоднішнього ефіру:

політолог — Ігор Рейтерович

журналіст, політичний аналітик — Олександр Бригинець

експерт-міжнародник — Тарас Семенюк

керівник Центру військово-правових досліджень —Олександр Мусієнко

виконувач обовʼязків ректора Державного податкового університету — Дмитро Серебрянський

Нагадаємо, віцепрезидентка Сполучених Штатів Америки Камала Гарріс офіційно заявила, що братиме участь у виборах президента. Раніше Джо Байден і голови Демократичної партії підтримали її кандидатуру. Кандидат від Республіканської партії Дональд Трамп вже повідомив про готовність до дебатів з Гарріс.

А у Парижі 26 липня офіційно стартують Літні Олімпійські Ігри. Церемонія відкриття турніру стане по-справжньому помпезною та увійде в історію завдяки низці змін традиційного протоколу.

У Національному олімпійському комітеті наголосили, що всі українські атлети готові підкорювати Ігри-2024. При цьому кількість представників країни найменша в історії незалежності України — 140 осіб.