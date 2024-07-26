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Суд над подозреваемым в убийстве Фарион и взрывы возле Запорожской АЭС – эфир Вечер.LIVE

Суд над подозреваемым в убийстве Фарион и взрывы возле Запорожской АЭС – эфир Вечер.LIVE

26 июля 2024 г. 17:50

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18:52 Начальник штаба полка "Азов" назвал главные ошибки ВСУ в войне

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17:50 Суд над подозреваемым в убийстве Фарион и взрывы возле Запорожской АЭС – эфир Вечер.LIVE

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17:42 Нардеп объяснила, как изменится программа предмета Защита Отечества

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17:27Уровень ожиданий пересек красную границу — что требуют жены военнопленных от Зеленского

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17:17Женщины военнопленных обратились к Зеленскому — мы готовы объявить голодовку

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17:07 Начштаба полка "Азов" назвал причину, почему не удалось контрнаступление 2023 года

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16:14 В Третьей штурмовой отменили рекрутинговые мероприятия за границей — какая причина

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13:41 Сколько процентов генерации удастся восстановить ДТЭК до октября — объяснение нардепа

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13:03 Убийца Фарион под арестом и мирный план Трампа — эфир День.LIVE

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10:30 Средняя зарплата в Украине на 25% меньше, чем в статистике Госстата — экономический эксперт

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18:00Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым в Украине безбарьерным — детали

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18:52 Начальник штаба полка "Азов" назвал главные ошибки ВСУ в войне

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17:50 Суд над подозреваемым в убийстве Фарион и взрывы возле Запорожской АЭС – эфир Вечер.LIVE

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17:42 Нардеп объяснила, как изменится программа предмета Защита Отечества

Text

17:27 Уровень ожиданий пересек красную границу — что требуют жены военнопленных от Зеленского

Text

17:17 Женщины военнопленных обратились к Зеленскому — мы готовы объявить голодовку

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

17:07 Начштаба полка "Азов" назвал причину, почему не удалось контрнаступление 2023 года

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16:14 В Третьей штурмовой отменили рекрутинговые мероприятия за границей — какая причина

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13:41 Сколько процентов генерации удастся восстановить ДТЭК до октября — объяснение нардепа

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Сегодня в эфире Вечір.LIVE поговорим о суде над подозреваемым в убийстве языковеда Ирины Фарион. Обсудим резкий рост в обращении фальшивых денег. Также узнаем о ситуации возле Запорожской АЭС, где были слышны взрывы.

Посмотреть эфир в 17:50 можно по ссылке.

О чем эфир

Также с гостями студии поговорим о начале Олимпийских игр-2024 и диверсии, которая произошла на железной дороге во Франции перед церемонией открытия. Кроме того, расскажем о тайном кредите, взятом Венгрией у китайских банков. Не оставим без внимания и предвыборную гонку в США.

Гости сегодняшнего эфира:

  • политолог - Игорь Рейтерович
  • журналист, политический аналитик — Александр Бригинец
  • эксперт-международник — Тарас Семенюк
  • руководитель Центра военно-правовых исследований — Александр Мусиенко
  • исполняющий обязанности ректора Государственного налогового университета — Дмитрий Серебрянский

Напомним, вице-президент Соединенных Штатов Америки Камала Харрис официально заявила, что будет участвовать в выборах президента. Ранее Джо Байден и главы Демократической партии поддержали ее кандидатуру. Кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп уже сообщил о готовности к дебатам с Харрис.

А в Париже 26 июля официально стартуют Летние Олимпийские Игры. Церемония открытия турнира станет по-настоящему помпезной и войдет в историю благодаря переменам традиционного протокола.

В Национальном олимпийском комитете отметили, что все украинские атлеты готовы покорять Игры-2024. При этом количество представителей страны наименьшее в истории независимости Украины — 140 человек.

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