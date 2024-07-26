Суд над подозреваемым в убийстве Фарион и взрывы возле Запорожской АЭС – эфир Вечер.LIVE

Сегодня в эфире Вечір.LIVE поговорим о суде над подозреваемым в убийстве языковеда Ирины Фарион. Обсудим резкий рост в обращении фальшивых денег. Также узнаем о ситуации возле Запорожской АЭС, где были слышны взрывы.

Посмотреть эфир в 17:50 можно по ссылке.

О чем эфир

Также с гостями студии поговорим о начале Олимпийских игр-2024 и диверсии, которая произошла на железной дороге во Франции перед церемонией открытия. Кроме того, расскажем о тайном кредите, взятом Венгрией у китайских банков. Не оставим без внимания и предвыборную гонку в США.

Гости сегодняшнего эфира:

политолог - Игорь Рейтерович

журналист, политический аналитик — Александр Бригинец

эксперт-международник — Тарас Семенюк

руководитель Центра военно-правовых исследований — Александр Мусиенко

исполняющий обязанности ректора Государственного налогового университета — Дмитрий Серебрянский

Напомним, вице-президент Соединенных Штатов Америки Камала Харрис официально заявила, что будет участвовать в выборах президента. Ранее Джо Байден и главы Демократической партии поддержали ее кандидатуру. Кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп уже сообщил о готовности к дебатам с Харрис.

А в Париже 26 июля официально стартуют Летние Олимпийские Игры. Церемония открытия турнира станет по-настоящему помпезной и войдет в историю благодаря переменам традиционного протокола.

В Национальном олимпийском комитете отметили, что все украинские атлеты готовы покорять Игры-2024. При этом количество представителей страны наименьшее в истории независимости Украины — 140 человек.