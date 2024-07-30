Стан енергосистеми України — Нагорняк відповів, як покращують ситуацію

Голова підкомітету з питань житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк розповів про стан енергосистеми України. За його словами, роботи щодо зменшення дефіциту генерації цієї зими тривають цілодобово.

Про це Сергій Нагорняк сказав в ефірі Вечір.LIVE у вівторок, 30 липня.

Стан енергосистеми України

Нагорняк зазначив, що наразі українські енергетики працюють у три зміни, щоб покращити загальну ситуацію по країні.

"Будемо відвертими, вимкнення світла взимку все ж таки будуть. Надзвичайно важливо, що наразі президент відвідує енергетичні об'єкти, і я тільки що повернувся з Дніпровської гідроелектростанції. Усі працюють над тим, щоб українці були забезпечені електроенергією", — додав він.

Нагадаємо, в Україні поступово знижується споживання електроенергії через зниження спеки. У неділю, 28 липня, станом на 11:00 рівень споживання був на 2,3% нижчим, ніж в той самий час в попередню неділю, 21 липня.

Також міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що ситуація в енергосистемі буде поліпшуватися. Водночас він попередив про загрозу нових російських обстрілів.