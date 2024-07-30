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Состояние энергосистемы Украины — Нагорняк ответил, как улучшают ситуацию

Состояние энергосистемы Украины — Нагорняк ответил, как улучшают ситуацию

30 июля 2024 г. 19:23

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Глава подкомитета по вопросам жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк рассказал о состоянии энергосистемы Украины. По его словам, работы по уменьшению дефицита генерации этой зимой продолжаются круглосуточно.

Об этом Сергей Нагорняк сказал в эфире Вечір.LIVE во вторник, 30 июля.

Состояние энергосистемы Украины

Нагорняк отметил, что в настоящее время украинские энергетики работают в три смены, чтобы улучшить общую ситуацию по стране.

"Будем откровенны, отключения света зимой все же будут. Чрезвычайно важно, что сейчас президент посещает энергетические объекты, и я только что вернулся с Днепровской гидроэлектростанции. Все работают над тем, чтобы украинцы были обеспечены электроэнергией", — добавил он.

Напомним, в Украине постепенно снижается потребление электроэнергии из-за снижения жары. В воскресенье, 28 июля, по состоянию на 11:00 уровень потребления был на 2,3% ниже, чем в то же время в предыдущее воскресенье, 21 июля.

Также министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что ситуация в энергосистеме будет улучшаться. В то же время, он предупредил об угрозе новых российских обстрелов.

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