Спалах гарячки Західного Нілу — чи вистачить Києву місць у лікарнях на випадок епідемії

Нещодавно у Києві зафіксували спалах гарячки Західного Нілу, зокрема з літальними випадками. Попри те, що ця хвороба сезонна, місць у столичних лікарнях має вистачити на надзвичайний випадок.

Про це заявив головний санітарний лікар Києва Сергій Чумак в ефірі День.LIVE.

Як боротимуться з гарячкою Західного Нілу у Києві

За його словами, з початку літа від цієї хвороби шпиталізовано 17 осіб. Попри наявність місць у лікарнях, експерт зауважив, що хвороба має фатальні наслідки не у всіх випадках.

"У неї завжди літній період, тобто, вона сезонна. А переноситься вона переважно перелітними птахами. І коли комарі вип'ють їхню кров, то вони можуть нею заразити, якщо вкусять людину", — сказав Чумак.

Експерт підкреслив, що для людей хвороба смертельна лише в окремих випадках.

"Зросту фатальних випадків, думаю, зможемо уникнути, бо здебільшого вони проявляються у людей з дуже ослабленим імунітетом. Але тим не менш, якщо тільки буде зменшуватися температура — випадків буде менше", — наголосив він.