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Спалах гарячки Західного Нілу — чи вистачить Києву місць у лікарнях на випадок епідемії

Спалах гарячки Західного Нілу — чи вистачить Києву місць у лікарнях на випадок епідемії

30 серпня 2024 р. 17:10

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17:50 ЗСУ зіткнулися з дефіцитом боєприпасів на Курщині та справа проти Безуглої — ефір Вечір.LIVE

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17:10 Спалах гарячки Західного Нілу — чи вистачить Києву місць у лікарнях на випадок епідемії

Text

16:53 ЗСУ тримають росіян у пастці на заводі у Вовчанську

Text

13:11 Наступ росіян на Харківщині та можливий арешт Путіна у Монголії — ефір День.LIVE

Text

12:54 Евакуація шахтарів — нардеп висловився про необхідність переселення працівників вугільних шахт

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

12:21 Експерт спрогнозував дату відновлення пошкоджених об'єктів енергетики після ракетних ударів

Text

12:08 Експерт з енергетики Попенко попередив, що Київ може лишитися без опалення взимку

Text

11:07 Нардеп заявив, що ветерани АТО хочуть воювати на своїх умовах, але їм відмовляють

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08:23 Нардеп Сергій Нагорняк повідомив, коли енергосистема повернеться до стабільного режиму роботи

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Нещодавно у Києві зафіксували спалах гарячки Західного Нілу, зокрема з літальними випадками. Попри те, що ця хвороба сезонна, місць у столичних лікарнях має вистачити на надзвичайний випадок. 

Про це заявив головний санітарний лікар Києва Сергій Чумак в ефірі День.LIVE. 

Як боротимуться з гарячкою Західного Нілу у Києві

За його словами, з початку літа від цієї хвороби шпиталізовано 17 осіб. Попри наявність місць у лікарнях, експерт зауважив, що хвороба має фатальні наслідки не у всіх випадках.

"У неї завжди літній період, тобто, вона сезонна. А переноситься вона переважно перелітними птахами. І коли комарі вип'ють їхню кров, то вони можуть нею заразити, якщо вкусять людину", — сказав Чумак. 

Експерт підкреслив, що для людей хвороба смертельна лише в окремих випадках. 

"Зросту фатальних випадків, думаю, зможемо уникнути, бо здебільшого вони проявляються у людей з дуже ослабленим імунітетом. Але тим не менш, якщо тільки буде зменшуватися температура — випадків буде менше", — наголосив він.

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18:18 По Харкову влучили п′ять ракет — кількість постраждалих зросла

18:10 Ракетний удар по готелю у Кривому Розі — яка ситуація наразі

18:06 Спека буде відступати — синоптики спрогнозували, яким буде останній день літа

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:02 Не учителі, але мають відстрочку від мобілізації — про яку категорію освітян йдеться

18:00 Години в заторах — виїзд за кордон через трасу Одеса — Рені ускладнений

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17:10 Спалах гарячки Західного Нілу — чи вистачить Києву місць у лікарнях на випадок епідемії

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16:53 ЗСУ тримають росіян у пастці на заводі у Вовчанську

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12:54 Евакуація шахтарів — нардеп висловився про необхідність переселення працівників вугільних шахт

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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12:21 Експерт спрогнозував дату відновлення пошкоджених об'єктів енергетики після ракетних ударів

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12:08 Експерт з енергетики Попенко попередив, що Київ може лишитися без опалення взимку

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11:07 Нардеп заявив, що ветерани АТО хочуть воювати на своїх умовах, але їм відмовляють

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