Вспышка лихорадки Западного Нила — хватит ли Киеву мест в больницах на случай эпидемии

Недавно в Киеве зафиксировали вспышку лихорадки Западного Нила , в том числе с летательными случаями. Несмотря на то, что эта болезнь сезонная, мест в столичных больницах должно хватить на чрезвычайный случай.

Об этом заявил главный санитарный врач Киева Сергей Чумак в эфире День.LIVE.

Как будут бороться с лихорадкой Западного Нила в Киеве

По его словам, с начала лета от этой болезни госпитализированы 17 человек. Несмотря на наличие мест в больницах, эксперт отметил, что болезнь имеет роковые последствия не во всех случаях.

"У нее всегда летний период, то есть она сезонная. А переносится она преимущественно перелетными птицами. И когда комары выпьют их кровь, то они могут ею заразить, если укусят человека", — сказал Чумак.

Эксперт подчеркнул, что для людей болезнь смертельна только в редких случаях.

"Роста фатальных случаев, думаю, сможем избежать, потому что в большинстве своем они проявляются у людей с очень ослабленным иммунитетом. Но тем не менее, если только будет уменьшаться температура — случаев будет меньше", — подчеркнул он.