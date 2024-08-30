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Вспышка лихорадки Западного Нила — хватит ли Киеву мест в больницах на случай эпидемии

Вспышка лихорадки Западного Нила — хватит ли Киеву мест в больницах на случай эпидемии

30 августа 2024 г. 17:10

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17:10 Вспышка лихорадки Западного Нила — хватит ли Киеву мест в больницах на случай эпидемии

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17:10 Вспышка лихорадки Западного Нила — хватит ли Киеву мест в больницах на случай эпидемии

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16:53 ВСУ держат россиян в ловушке на заводе в Волчанске

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13:11 Наступление россиян в Харьковской области и возможный арест Путина в Монголии — эфир День.LIVE

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12:54 Эвакуация шахтеров — нардеп высказался о необходимости переселения работников угольных шахт

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12:21 Эксперт спрогнозировал дату восстановления поврежденных объектов энергетики после ракетных ударов

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12:08 Эксперт по энергетике Попенко предупредил, что Киев может остаться без отопления зимой

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11:07 Нардеп заявил, что ветераны АТО хотят воевать на своих условиях, но им отказывают

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08:23 Нардеп Сергей Нагорняк сообщил, когда энергосистема вернется в стабильный режим работы

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Недавно в Киеве зафиксировали вспышку лихорадки Западного Нила , в том числе с летательными случаями. Несмотря на то, что эта болезнь сезонная, мест в столичных больницах должно хватить на чрезвычайный случай.

Об этом заявил главный санитарный врач Киева Сергей Чумак в эфире День.LIVE.

Как будут бороться с лихорадкой Западного Нила в Киеве

По его словам, с начала лета от этой болезни госпитализированы 17 человек. Несмотря на наличие мест в больницах, эксперт отметил, что болезнь имеет роковые последствия не во всех случаях.

"У нее всегда летний период, то есть она сезонная. А переносится она преимущественно перелетными птицами. И когда комары выпьют их кровь, то они могут ею заразить, если укусят человека", — сказал Чумак.

Эксперт подчеркнул, что для людей болезнь смертельна только в редких случаях.

"Роста фатальных случаев, думаю, сможем избежать, потому что в большинстве своем они проявляются у людей с очень ослабленным иммунитетом. Но тем не менее, если только будет уменьшаться температура — случаев будет меньше", — подчеркнул он.

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16:33 Два миллиона гривен на амфетамине — в Одессе задержали наркоторговцев

16:32 Зеленский эмоционально отреагировал на авиаудар по Харькову и обратился к партнерам Украины

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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12:21 Эксперт спрогнозировал дату восстановления поврежденных объектов энергетики после ракетных ударов

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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12:08 Эксперт по энергетике Попенко предупредил, что Киев может остаться без отопления зимой

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11:07 Нардеп заявил, что ветераны АТО хотят воевать на своих условиях, но им отказывают

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08:23 Нардеп Сергей Нагорняк сообщил, когда энергосистема вернется в стабильный режим работы

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08:00 Потеря Украиной первого F-16 и ситуация на фронте — эфир Ранок.LIVE

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05:37 Военный заявил, что Россия никогда не пойдет на договоренности в слабой позиции