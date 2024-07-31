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Смерть полоненого "азовця" в СІЗО Росії та заява Зеленського — ефір Вечір.LIVE

Смерть полоненого "азовця" в СІЗО Росії та заява Зеленського — ефір Вечір.LIVE

31 липня 2024 р. 18:05

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18:05 Смерть полоненого "азовця" в СІЗО Росії та заява Зеленського — ефір Вечір.LIVE

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18:03 Борги за комуналку стрімко зросли — експерт назвав суму, яку винні українці

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16:07 Військовий Сазонов спрогнозував, коли можливі переговори з Росією

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14:53 Нардеп заявив, що в одній області України зафіксували порушення у відключеннях світла — яка причина

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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13:04 Нові версії вбивства Фаріон та потужний наліт дронів — ефір День.LIVE

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Сьогодні в ефірі Вечір.LIVE обговоримо цілу низку важливих та актуальних питань, зокрема смерть українського військовополоненого у російській в'язниці. Крім того, проаналізуємо заяву Президента України Володимира Зеленського щодо захисту енергетичних об'єктів від російських обстрілів.

Подивитися ефір можна о 17.50 за посиланням.

Про що ефір

Сьогоднішній день багатий на важливі події:

  • росЗМІ повідомляють про смерть у СІЗО українського полоненого Олександра Іщенка, який був водієм у "Азові";
  • Зеленський заявив про роботу над захистом енергооб’єктів;
  • уряд звільнив низку посадовців, відповідальних за енергетику;
  • долар становитиме 45,2 грн на кінець 2025 року, та 42,5 на друге півріччя поточного року;
  • понад 13% від усіх в’язнів в Україні звільнилися, щоб служити в ЗСУ;
  • понад три мільйони дронів за рік: Україна збільшила потенціал виробництва безпілотників;
  • законопроєкт щодо створення ПВК.

Гості сьогоднішнього ефіру:

  • член Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, народний депутат України Анна Скороход;
  • депутат Київської міської ради Андрій Вітренко;
  • народний депутат України, Член партії "Слуга Народу", Заступник голови Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олег Семінський;
  • народний депутат України VIII скликання Валерія Заружко;
  • авіаційний експерт Анатолій Храпчинський.

Раніше ми повідомляли, що у російському полоні помер 55-річний військовополонений українець Олександр Іщенко. Він служив водієм у полку особливого призначення "Азов" та був захоплений у полон під час оборони Маріуполя від російських загарбників.

Нагадуємо, що Зеленський відреагував на збиття силами протиповітряної оборони України 89 "шахедів".

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18:22 Нацпарк на Одещині став оазою для мігруючих пернатих

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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