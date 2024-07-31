Смерть полоненого "азовця" в СІЗО Росії та заява Зеленського — ефір Вечір.LIVE

Сьогодні в ефірі Вечір.LIVE обговоримо цілу низку важливих та актуальних питань, зокрема смерть українського військовополоненого у російській в'язниці. Крім того, проаналізуємо заяву Президента України Володимира Зеленського щодо захисту енергетичних об'єктів від російських обстрілів.
Подивитися ефір можна о 17.50 за посиланням.
Про що ефір
Сьогоднішній день багатий на важливі події:
- росЗМІ повідомляють про смерть у СІЗО українського полоненого Олександра Іщенка, який був водієм у "Азові";
- Зеленський заявив про роботу над захистом енергооб’єктів;
- уряд звільнив низку посадовців, відповідальних за енергетику;
- долар становитиме 45,2 грн на кінець 2025 року, та 42,5 на друге півріччя поточного року;
- понад 13% від усіх в’язнів в Україні звільнилися, щоб служити в ЗСУ;
- понад три мільйони дронів за рік: Україна збільшила потенціал виробництва безпілотників;
- законопроєкт щодо створення ПВК.
Гості сьогоднішнього ефіру:
- член Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, народний депутат України Анна Скороход;
- депутат Київської міської ради Андрій Вітренко;
- народний депутат України, Член партії "Слуга Народу", Заступник голови Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олег Семінський;
- народний депутат України VIII скликання Валерія Заружко;
- авіаційний експерт Анатолій Храпчинський.
Раніше ми повідомляли, що у російському полоні помер 55-річний військовополонений українець Олександр Іщенко. Він служив водієм у полку особливого призначення "Азов" та був захоплений у полон під час оборони Маріуполя від російських загарбників.
Нагадуємо, що Зеленський відреагував на збиття силами протиповітряної оборони України 89 "шахедів".