Смерть полоненого "азовця" в СІЗО Росії та заява Зеленського — ефір Вечір.LIVE

Сьогодні в ефірі Вечір.LIVE обговоримо цілу низку важливих та актуальних питань, зокрема смерть українського військовополоненого у російській в'язниці. Крім того, проаналізуємо заяву Президента України Володимира Зеленського щодо захисту енергетичних об'єктів від російських обстрілів.

Подивитися ефір можна о 17.50 за посиланням.

Про що ефір

Сьогоднішній день багатий на важливі події:

росЗМІ повідомляють про смерть у СІЗО українського полоненого Олександра Іщенка, який був водієм у "Азові";

Зеленський заявив про роботу над захистом енергооб’єктів;

уряд звільнив низку посадовців, відповідальних за енергетику;

долар становитиме 45,2 грн на кінець 2025 року, та 42,5 на друге півріччя поточного року;

понад 13% від усіх в’язнів в Україні звільнилися, щоб служити в ЗСУ;

понад три мільйони дронів за рік: Україна збільшила потенціал виробництва безпілотників;

законопроєкт щодо створення ПВК.

Гості сьогоднішнього ефіру:

член Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, народний депутат України Анна Скороход;

депутат Київської міської ради Андрій Вітренко;

народний депутат України, Член партії "Слуга Народу", Заступник голови Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олег Семінський;

народний депутат України VIII скликання Валерія Заружко;

авіаційний експерт Анатолій Храпчинський.

Раніше ми повідомляли, що у російському полоні помер 55-річний військовополонений українець Олександр Іщенко. Він служив водієм у полку особливого призначення "Азов" та був захоплений у полон під час оборони Маріуполя від російських загарбників.

Нагадуємо, що Зеленський відреагував на збиття силами протиповітряної оборони України 89 "шахедів".