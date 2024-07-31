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Смерть пленного "азовца" в СИЗО России и заявление Зеленского — эфир Вечір.LIVE

Смерть пленного "азовца" в СИЗО России и заявление Зеленского — эфир Вечір.LIVE

31 июля 2024 г. 18:05

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18:05 Смерть пленного "азовца" в СИЗО России и заявление Зеленского — эфир Вечір.LIVE

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18:03 Долги за коммуналку стремительно выросли — эксперт назвал сумму, которую должны украинцы

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16:07Военный Сазонов спрогнозировал, когда возможны переговоры с Россией

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14:53 Нардеп заявил, что в одной области Украины зафиксировали нарушения отключения света – в чем причина

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13:04Новые версии убийства Фарион и мощный налет дронов — эфир День.LIVE

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12:38 Военный назвал сценарий, который сможет улучшить ситуацию на фронте в Донецкой области

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12:12 Военный назвал главную цель оккупантов в Донецкой области

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11:13 Шаманов объяснил, почему новости о взрывах в неофициальных пабликах недостоверны

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08:58 Самая массовая атака за всю войну — в КМВА рассказали о последствиях

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08:15Берлинская заявила, что потенциал России следует уничтожать на ее территории

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18:00Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым в Украине безбарьерным — детали

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18:05 Смерть пленного "азовца" в СИЗО России и заявление Зеленского — эфир Вечір.LIVE

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18:03 Долги за коммуналку стремительно выросли — эксперт назвал сумму, которую должны украинцы

Text

16:07 Военный Сазонов спрогнозировал, когда возможны переговоры с Россией

Text

14:53 Нардеп заявил, что в одной области Украины зафиксировали нарушения отключения света – в чем причина

Text

13:04 Новые версии убийства Фарион и мощный налет дронов — эфир День.LIVE

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12:38 Военный назвал сценарий, который сможет улучшить ситуацию на фронте в Донецкой области

Text

12:12 Военный назвал главную цель оккупантов в Донецкой области

Text

11:13 Шаманов объяснил, почему новости о взрывах в неофициальных пабликах недостоверны

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08:58 Самая массовая атака за всю войну — в КМВА рассказали о последствиях

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08:15 Берлинская заявила, что потенциал России следует уничтожать на ее территории

Сегодня в эфире Вечір.LIVE обсудим целый ряд важных и актуальных вопросов, в частности, смерть украинского военнопленного в российской тюрьме. Кроме того, проанализируем заявление Президента Украины Владимира Зеленского о защите энергетических объектов от российских обстрелов.

Посмотреть эфир можно в 17.50 по ссылке.

О чем эфир

Сегодняшний день богат важными событиями:

  • росСМИ сообщают о смерти в СИЗО украинского пленника Александра Ищенко, который был водителем в "Азове";
  • Зеленский заявил о работе над защитой энергообъектов;
  • правительство уволило ряд должностных лиц, ответственных за энергетику;
  • доллар будет составлять 45,2 грн на конец 2025 года и 42,5 на второе полугодие текущего года;
  • более 13% всех заключенных в Украине освободились, чтобы служить в ВСУ;
  • более трех миллионов дронов в год: Украина увеличила потенциал производства беспилотников;
  • законопроект по созданию НДП.

Гости сегодняшнего эфира:

  • член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, народный депутат Украины Анна Скороход;
  • депутат Киевского городского совета Андрей Витренко;
  • народный депутат Украины, член партии "Слуга Народа", заместитель председателя Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Олег Семинский;
  • народный депутат Украины VIII созыва Валерия Заружко;
  • авиационный эксперт Анатолий Храпчинский.

Ранее мы сообщали, что в плену умер 55-летний военнопленный украинец Александр Ищенко. Он служил водителем в полку особого назначения "Азов" и был захвачен в плен во время обороны Мариуполя от российских захватчиков.

Напомним, что Зеленский отреагировал на сбивание силами противовоздушной обороны Украины 89 "шахедов".

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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