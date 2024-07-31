Смерть пленного "азовца" в СИЗО России и заявление Зеленского — эфир Вечір.LIVE

Сегодня в эфире Вечір.LIVE обсудим целый ряд важных и актуальных вопросов, в частности, смерть украинского военнопленного в российской тюрьме. Кроме того, проанализируем заявление Президента Украины Владимира Зеленского о защите энергетических объектов от российских обстрелов.

Посмотреть эфир можно в 17.50 по ссылке.

О чем эфир

Сегодняшний день богат важными событиями:

росСМИ сообщают о смерти в СИЗО украинского пленника Александра Ищенко, который был водителем в "Азове";

Зеленский заявил о работе над защитой энергообъектов;

правительство уволило ряд должностных лиц, ответственных за энергетику;

доллар будет составлять 45,2 грн на конец 2025 года и 42,5 на второе полугодие текущего года;

более 13% всех заключенных в Украине освободились, чтобы служить в ВСУ;

более трех миллионов дронов в год: Украина увеличила потенциал производства беспилотников;

законопроект по созданию НДП.

Гости сегодняшнего эфира:

член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, народный депутат Украины Анна Скороход;

депутат Киевского городского совета Андрей Витренко;

народный депутат Украины, член партии "Слуга Народа", заместитель председателя Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Олег Семинский;

народный депутат Украины VIII созыва Валерия Заружко;

авиационный эксперт Анатолий Храпчинский.

Ранее мы сообщали, что в плену умер 55-летний военнопленный украинец Александр Ищенко. Он служил водителем в полку особого назначения "Азов" и был захвачен в плен во время обороны Мариуполя от российских захватчиков.

Напомним, что Зеленский отреагировал на сбивание силами противовоздушной обороны Украины 89 "шахедов".