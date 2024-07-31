Смерть пленного "азовца" в СИЗО России и заявление Зеленского — эфир Вечір.LIVE

Сегодня в эфире Вечір.LIVE обсудим целый ряд важных и актуальных вопросов, в частности, смерть украинского военнопленного в российской тюрьме. Кроме того, проанализируем заявление Президента Украины Владимира Зеленского о защите энергетических объектов от российских обстрелов.
Посмотреть эфир можно в 17.50 по ссылке.
О чем эфир
Сегодняшний день богат важными событиями:
- росСМИ сообщают о смерти в СИЗО украинского пленника Александра Ищенко, который был водителем в "Азове";
- Зеленский заявил о работе над защитой энергообъектов;
- правительство уволило ряд должностных лиц, ответственных за энергетику;
- доллар будет составлять 45,2 грн на конец 2025 года и 42,5 на второе полугодие текущего года;
- более 13% всех заключенных в Украине освободились, чтобы служить в ВСУ;
- более трех миллионов дронов в год: Украина увеличила потенциал производства беспилотников;
- законопроект по созданию НДП.
Гости сегодняшнего эфира:
- член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, народный депутат Украины Анна Скороход;
- депутат Киевского городского совета Андрей Витренко;
- народный депутат Украины, член партии "Слуга Народа", заместитель председателя Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Олег Семинский;
- народный депутат Украины VIII созыва Валерия Заружко;
- авиационный эксперт Анатолий Храпчинский.
Ранее мы сообщали, что в плену умер 55-летний военнопленный украинец Александр Ищенко. Он служил водителем в полку особого назначения "Азов" и был захвачен в плен во время обороны Мариуполя от российских захватчиков.
Напомним, что Зеленский отреагировал на сбивание силами противовоздушной обороны Украины 89 "шахедов".