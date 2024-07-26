Скільки відсотків генерації вдасться відновити ДТЕК до жовтня — пояснення нардепа

ДТЕК планує відновити до жовтня цього року 60-70% генерації зруйнованої російськими атаками. Це вдасться зробити, якщо не буде повторних обстрілів.

Про це повідомив народний депутат Олексій Кучеренко в ефірі Вечір.LIVE.

Відновлення генерацій після обстрілів

Кучеренко прокоментував заяву виконавчого директора ДТЕК Дмитра Сахарука про плани відновити 60-70% генерації. Але головне запитання — чи не буде повторних обстрілів.

"Вони дійсно і можуть, і ремонтують. Ключове питання: вони відремонтували блок, запустили його, туди прилетить чи не прилетить? Буде захист чи ні?" — сказав нардеп.

Він додав, що для ремонту є усі відповідні ресурси, але немає захисту. Україні дуже потрібні системи протиповітряної оборони. За словами Кучеренка, якщо вони будуть, тоді можна сказати, що зиму ми пройдемо без проблем.

Нагадаємо, у ніч проти 26 липня Росія вкотре атакувала Україну дронами. Ціллю ворожою атаки знову стали енергетичні об'єкти країни. В Укренерго розповіли, як ці удари вплинуть на відключення світла протягом дня.

Також ми писали, що у середу, 24 липня, до енергосистеми України підключили один з атомних блоків, який був на плановому ремонті. Це означає, що стабільність енергосистеми має найближчим часом зрости, а дефіцит навпаки, зменшитися.