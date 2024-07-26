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Скільки відсотків генерації вдасться відновити ДТЕК до жовтня — пояснення нардепа

Скільки відсотків генерації вдасться відновити ДТЕК до жовтня — пояснення нардепа

26 липня 2024 р. 13:41

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13:41 Скільки відсотків генерації вдасться відновити ДТЕК до жовтня — пояснення нардепа

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13:41 Скільки відсотків генерації вдасться відновити ДТЕК до жовтня — пояснення нардепа

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13:03 Убивця Фаріон під арештом та мирний план Трампа — ефір День.LIVE

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ДТЕК планує відновити до жовтня цього року 60-70% генерації зруйнованої російськими атаками. Це вдасться зробити, якщо не буде повторних обстрілів.

Про це повідомив народний депутат Олексій Кучеренко в ефірі Вечір.LIVE

Відновлення генерацій після обстрілів

Кучеренко прокоментував заяву виконавчого директора ДТЕК Дмитра Сахарука про плани відновити 60-70% генерації. Але головне запитання — чи не буде повторних обстрілів.

"Вони дійсно і можуть, і ремонтують. Ключове питання: вони відремонтували блок, запустили його, туди прилетить чи не прилетить? Буде захист чи ні?" — сказав нардеп.

Він додав, що для ремонту є усі відповідні ресурси, але немає захисту. Україні дуже потрібні системи протиповітряної оборони. За словами Кучеренка, якщо вони будуть, тоді можна сказати, що зиму ми пройдемо без проблем. 

Нагадаємо, у ніч проти 26 липня Росія вкотре атакувала Україну дронами. Ціллю ворожою атаки знову стали енергетичні об'єкти країни. В Укренерго розповіли, як ці удари вплинуть на відключення світла протягом дня. 

Також ми писали, що у середу, 24 липня, до енергосистеми України підключили один з атомних блоків, який був на плановому ремонті. Це означає, що стабільність енергосистеми має найближчим часом зрости, а дефіцит навпаки, зменшитися.

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14:19 В Одеській міськраді новий головний фінансист — кого назначили замість Бедреги

14:11 Британія планує розробити ракети проти російської ядерної зброї, — Times

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

14:09 Європейський Союз передасть Україні 1,5 мільярда євро — звідки візьмуть гроші

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