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Сколько процентов генерации удастся восстановить ДТЭК до октября — объяснение нардепа

Сколько процентов генерации удастся восстановить ДТЭК до октября — объяснение нардепа

26 июля 2024 г. 13:41

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ДТЭК планирует возобновить к октябрю этого года 60-70% генерации разрушенной российскими атаками. Это удастся сделать, если не будет повторных обстрелов.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Кучеренко в эфире Вечір.LIVE.

Восстановление генераций после обстрелов

Кучеренко прокомментировал заявление исполнительного директора ДТЭК Дмитрия Сахарука о планах восстановить 60-70% генерации. Но главный вопрос — не будет ли повторных обстрелов.

"Они действительно и могут, и ремонтируют. Ключевой вопрос: они отремонтировали блок, запустили его, туда прилетит или не прилетит? Будет защита или нет?" — сказал нардеп.

Он добавил, что для ремонта есть все подходящие ресурсы, но нет защиты. Украине очень нужны системы противовоздушной обороны. По словам Кучеренко, если они будут, тогда можно сказать, что зиму мы пройдем без проблем.

Напомним, в ночь на 26 июля Россия в очередной раз атаковала Украину дронами. Целью вражеской атаки снова стали энергетические объекты страны. В Укрэнерго рассказали, как эти удары повлияют на отключение света в течение дня.

Также мы писали, что в среду, 24 июля, к энергосистеме Украины подключили один из атомных блоков, который был на плановом ремонте. Это означает, что стабильность энергосистемы должна в ближайшее время возрасти, а дефицит наоборот уменьшиться.

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